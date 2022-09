Nitrux 2.4 Linux udostępniony. To jeden z najpiękniejszych Linuksów

Linux z małymi wymaganiami.

Źródło: nxosNa deweloperów czeka preinstalowane narzędziedo tworzenia i wykonywania kodu. Nową aplikacją Maui na pokładzie jest też, do przeglądania, zarządzania i organizowania wydarzeń w kalendarzu. Nie zabrakło przeglądarki Mozilla Firefox 104. Zaktualizowano MauiKit, podobnie jak stabilne Maui Apps do wersji 2.2.0.Źródło: nxosWażne: domyślnie nie jest instalowany LibreOffice. W Software Center znajduje się za to wiele różnych darmowych pakietów biurowych - do wyboru przez użytkownika. Są tam m.in. OnlyOffice, OpenOffice, WPS Office oraz usunięty LibreOffice. Do wyboru, do koloru.Najnowszą wersję dystrybucji Nitrux pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy aplikacji. Stosowny odnośnik znajdziesz poniżej.Źródło: nxos