Sztuczna inteligencja zrobiła ze mnie artystkę. Midjourney to przyszłość

Zobacz, co potrafi.

Sztuczna inteligencja dotychczas niejednokrotnie zaskakiwała swoimi możliwościami. Jeszcze nie tak dawno nie do pomyślenia było, że algorytm komputerowy mógłby idealnie podrabiać filmy ze znanymi osobami w roli głównej, tworząc tak zwane deepfake’i grać w szachy niczym człowiek czy tworzyć własne blendy whisky . W ostatnim czasie sztuczna inteligencja przekracza jednak kolejne granice, których przekroczenie przez SI dla wielu nie wydawało się możliwe.Od niedawna coraz głośniej robi się w sieci o algorytmach pokrojuczy, które generują obrazy na postawie tekstowych opisów. Jeden z obrazów stworzonych przy użyciu Midjourney stał się viralem, ponieważ projektant gier komputerowychzdobył dzięki niemu pierwszą nagrodę w konkursie artystycznym. Czyżby w końcu nastąpiły czasy, kiedy nawet artyści powinni zacząć bać się o to, że przez sztuczną inteligencję stracą możliwość zarobku?Zaintrygowana możliwościami Midjourney postanowiłam własnoręcznie sprawdzić, co takiego ta sztuczna inteligencja potrafi. Cóż, zostałam zwalona z nóg.Midjourney to bazujący na sztucznej inteligencji program, który generuje obrazy w oparciu o tekstowe opisy. Narzędzie w tej chwili dostępne jest w wersji beta i każdy może z niego skorzystać za pośrednictwem platformyKorzystając z Midjourney przekonałam się, że to naprawdę niesamowite narzędzie, które potrafi wiele, ale ma jednocześnie swoje ograniczenia. Jeżeli potrafimy ubrać to, co wyobraziliśmy sobie w głowie w słowa, sztuczna inteligencja po prostu to urzeczywistni. Istotne jest to, by tworzyć opisy dokładne, ale jednocześnie nie przytłaczać algorytmu skomplikowanymi zdaniami. Warto też zachęcać SI do tworzenia obrazów w stylu wybranego artysty lub zgodnie z danym nurtem w sztuce czy grafice cyfrowej oraz zmieniać ustawienia współczynnika proporcji obrazów.

Opis: Photorealistic two kittens playing with planets in cosmos. | Źródło: mat. własne

Opis: Fallen angel looking over a birth of a god. | Źródło: mat. własne

Opis: Photorealistic purple meadow with blue flowers and tree with big iridescent fruit near stream under starry sky. | Źródło: mat. własne

Opis: Red new alfa romeo giulia 2022 ridindg, on the moon, dark starry sky in background, astronaut behind the wheel, cinematic shading, 8K, Beautifully Detailed, Natural Lightning, Wide Angle, Cinematic Elements. | Źródło: mat. własne

Opis: Two cats, man, woman looking at the and of the world, realistic, --ar 16:9. | Źródło: mat. własne

Midjourney – jak wypróbować?

Oczywiście, upowszechnienie się narzędzi pokroju Midjourney może wiązać się w przyszłości z jakimiś negatywnymi konsekwencjami. Myślę jednak, że nie ma co w tej kwestii martwić się na zapas, zwłaszcza że w tej chwili Midjourney to dla wielu osób po prostu okazja ku temu, by puścić wodze fantazji i urzeczywistnić twory ze swojej wyobraźni. Codziennie ta sztuczna inteligencja generuje dosłownie miliony obrazów.Przede wszystkim, aby przetestować możliwości Midjourney za darmo, musisz posiadać konto w platformie Discord. Jeśli jeszcze go nie masz, załóż go, a następnie pobierz na swój komputer aplikację Discord i zaloguj się w niej na swoje konto.W następnej kolejności przejdź na stronę internetową Midjourney i kliknij na niej w baner z napisem „Join the beta”. Przekieruje Cię on do aplikacji Discord, gdzie otrzymasz zaproszenie na serwer Midjourney. Zaakceptuj je.W ramach bezpłatnego okresu próbnego będziesz mógł skorzystać z możliwości Midjourney dokładnie 25 razy. Aby zacząć tworzyć obrazy z użyciem sztucznej inteligencji, przejdź na omawianym serwerze Discord na jeden z kanałów tekstowych dla początkujących – „newbies-…”, na przykład „newbies-87”. Następnie wpisz na czacie komendę „/imagine + opis obrazu, który chcesz uzyskać”. Co istotne, opis musi zostać sformuowany w języku angielskim.Po kliknięciu klawisza Enter bot stworzy dla Ciebie cztery obrazy w ciągu 60 sekund. Widoczne pod wpisem bota przyciski pozwolą Ci stworzyć wariacje wybranego z czterech obrazów lub jego wersję o wyższej rozdzielczości.Jeżeli po wykorzystaniu 25 ruchów będziesz chciał dalej używać Midjourney, wpisz na czacie serwera Discord komendę „/subscribe”, a następnie wyświetlony link. Przekieruje Cię on do strony, gdzie będziesz mógł zapisać się do jednego z planów subskrypcji usługi. Subskrypcja Basic o ograniczonych użyciach sztucznej inteligencji kosztuje 10 dolarów miesięcznie, a Subskrypcja Standard, bez żadnych ograniczeń, 30 dolarów miesięcznie.Źródło: opracowanie własne, fot. tyt. Canva