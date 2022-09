Konsole Xbox z odświeżonym dashboardem. Wygląda świetnie

Aktualizacja pojawiła się u niektórych użytkowników.

Nowy ekran główny już niedługo na konsolach Xbox

Wiemy, że strona główna Xbox to miejsce, w którym nasi gracze spędzają dużo czasu i jest to przestrzeń bardzo osobista. Wiemy też, że zawsze możemy słuchać i uczyć się, jak możemy zrobić to lepiej, zachowując przy tym szybką i znajomą obsługę. W związku z tym rozpoczynamy wielomiesięczną serię eksperymentów, aby dowiedzieć się, jak stworzyć bardziej spersonalizowany ekran główny i odpowiedzieć na niektóre z najważniejszych trendów i próśb fanów. Ponadto badamy opcje dotyczące nowych kanałów gier i kolekcji, które po przewinięciu w dół zawierają treści dopasowane do użytkownika na podstawie takich informacji, jak gry, w które grałeś lub jak najlepiej wykorzystać abonament Game Pass.

Microsoft zaprezentował właśnie odświeżony ekran główny konsol Xbox, który za pewien czas trafi w ręce wszystkich konsumentów. Dashboard stanie się jeszcze bardziej przejrzysty, a najczęściej używane funkcje zostaną wysunięte na pierwszy plan. Znajdzie się rzecz jasna miejsce również dla oferty subskrypcji Xbox Game Pass oraz Cloud Gaming. Czego dokładnie mogą spodziewać się posiadacze konsol?Ostatnio mamy do czynienia z dosyć regularnym wprowadzaniem zmian w obrębie interfejsu konsol Xbox. Nie tak dawno informowaliśmy Was o chociażby przeprojektowaniu sekcji biblioteki posiadanych gier i aplikacji. Teraz natomiast przyszedł czas na przebudowanie kolejnego elementu, który jako pierwszy jest widoczny po uruchomieniu urządzeń od giganta z Redmond (Xbox One, Xbox Series X/S).Mowa rzecz jasna o- miejscu, które od wielu lat nie doczekało się rewolucyjnych zmian. Nie będzie zaskoczeniem jeśli powiem, że nadchodzące odświeżenie dashboardu także nie przewróci interfejsu do góry nogami. Doczekamy się bowiem wyłącznie ewolucji, czego z pewnością nie należy postrzegać jako wady. Tym razem Microsoft skupił się naXboksów.Dashboard zaoferuje teraz jeszcze. Nie zabraknie odnośnika do listy gier obsługujących FPS Boost czy usprawnionego dostępu do cyfrowego sklepu. Poza tym pojawił się nowy rząd oznaczony jako "Jump back in" - zapewnia on opcję szybkiego powrotu do ostatnio uruchamianych gier i aplikacji.Zaoszczędzimy też kilka kliknięć jeśli będziemy chcieli odwiedzić- pojawią się one na ekranie głównym w postaci dedykowanych przycisków. Poza tym interfejs stanie się jeszcze bardziej spójny pod względem wizualnym - mimo wszystko wciąż będzie to ten sam, dobrze znany dashboard. Nie ma więc mowy o doświadczeniu szoku.Aktualizację w następujący sposób skomentował zespół Xbox:Na ten moment dostęp do nowego ekranu głównego mają. Zmiany u wszystkich konsumentów pojawią się dopiero w 2023 roku - zaprezentowany więc interfejs może ulec do tego czasu znaczącym modyfikacją. Już teraz użytkownicy narzekają jednak na zbyt spory nacisk na Game Pass oraz elementy go wykorzystujące.Osobiście podoba mi siędopasowane do preferencji w zakresie gier - pojawia się ona po przesunięciu w dół. Poza tym odświeżony dashboard prezentuje się bardziej estetycznie i przejrzyście, miejmy nadzieję, że przez kolejne miesiące zostanie on jeszcze bardziej dopracowany.Źródło: Xbox