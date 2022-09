iOS 16 powie Ci, czy Twoje słuchawki to podróbki

Świetna wiadomość.

Nowa wersja systemu, nowe słuchawki

to niewątpliwie jedne z lepszych dousznych słuchawek bezprzewodowych na rynku. Niestety, są też ono stosunkowo drogie. Dlatego gdy nieoficjalni sprzedawcy oferują je w obniżonej cenie, niejedna osoba ulega pokusie i korzysta z promocji. Niestety, zdarza się, że słuchawki kupione u niesprawdzonego źródła okazują się podróbkami.Jak się okazuje, wygląda na to, że iOS 16 będzie wykrywał sparowane podrobione słuchawki. Następnie będzie informował o ich prawdziwej naturze użytkownika.Szybko po środowym Apple Event, podczas którego zaprezentowano smartfony iPhone 14 i nie tylko, gigant z Cupertino udostępnił deweloperom i testerom– właściwie sfinalizowaną przedpremierową wersję tego oprogramowania. W jej plikach systemowych przedstawiciele serwisu 9to5Mac odnaleźli wzmianki o tym, że system otrzymał możliwość wykrywania podróbek AirPodsów. Dla przypomnienia, w iOS 15.2 Apple wprowadziło funkcje wykrywania oryginalnych części do iPhone’a i iPada.Po instalacji systemu iOS 16, jeśli użytkownik spróbuje sparować z iPhonem lub iPadem podrobione słuchawki AirPods, ujrzy następujący komunikat:. Wyskakujące okno ma zawierać przyciskWspomniany przycisk powinien przenosić do artykułu na stronie pomocy Apple. Artykuł ten prawdopodobnie będzie wyglądał podobnie do tego poświęconego historii części i serwisu telefonu Apple Częścią wyskakującego okienka będzie też przycisk „Nie paruj”. Apple może nie powstrzyma Cię przed używaniem podrobionych słuchawek, ale gdy już dowiesz się, że Twoje słuchawki są fałszywe, przynajmniej będziesz mógł zdecydować, co z nimi zrobić.iOS 16 będzie dostępny do pobrania od 12 września. Wprowadzi on znaczące zmiany w ekranie blokady. Ten zacznie bowiem wyświetlać więcej informacji i da użytkownikom większą swobodę w jego personalizacji. Będzie można zobaczyć na nim widżety dotyczące zdrowia, kalendarza i pogody bez konieczności przechodzenia do innych części systemu. To nie wszystko. Wiadomości w iOS 16 otrzymają funkcje edycji, cofania i cofania usuwania, apozwoli grupom użytkowników na udostępnianie zdjęć. Apple w iOS 16 spróbuje też pozbyć się haseł, umożliwiając użytkownikom logowanie się do stron internetowych, aplikacji i innych usług za pomocąlub. Sporo zmian zajdzie też w CarPlay, Apple Maps, Safari, Apple News i innych aplikacjach.Nie można zapomnieć również o tym, że podczas swojego wydarzenia w środę Apple pokazało słuchawki Air Pods Pro 2 . Mają one zawierać cały szereg ulepszeń względem poprzedników, w tym nowy czip H2, dzięki któremu wrażenia akustyczne płynące z korzystania z nich mają być niebywałe, a ilość redukowanego hałasu ma wzrosnąć nawet dwukrotnie.Źródło: 9to5Mac , fot. tyt. Apple