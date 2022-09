Aplikacja mBank przestanie działać na tych smartfonach

Przygotuj się na zmiany.

mBank kończy wsparcie dla starych smartfonów

"Masz telefon z oprogramowaniem Android poniżej wersji 7.? Ta informacja może być dla Ciebie ważna. Od 20 września br., jeśli chcesz korzystać z najnowszej wersji aplikacji mBanku, musisz zaktualizować oprogramowanie na swoim smartfonie do wersji min 7.0 (wersja aplikacji 3.38 włącznie). Robimy to ze względu na bezpieczeństwo Twoich pieniędzy"

W ostatnich dniach odbyłem dwie interesujące rozmowy na temat częstotliwości, z jaką wymieniamy smartfony. Moi rozmówcy stwierdzili, że ze swoich telefonów korzystają odpowiednio od trzech i czterech lat i nie czują najmniejszej potrzeby ich zmiany. Nic dziwnego, skoro ich urządzenia nadal działają całkiem płynnie, aparaty robią satysfakcjonujące zdjęcia, a baterie nie nadają się jeszcze na śmietnik. Coraz częściej okazuje się, że chęć zakupu nowego smartfona podyktowana jest przestarzałym oprogramowaniem, które przestaje być wspierane przez twórców kluczowych aplikacji używanych na co dzień. W takiej sytuacji mogą znaleźć się wkrótce niektórzy klienci mBanku.Przedstawiciele mBanku ogłosili, że użytkownicy starych smartfonów z Androidem nie będą mogli dłużej korzystać z bankowości internetowej. 20 września 2022 roku wyłączona zostanie opcja połączenia aplikacji mobilnej mBank na smartfonach i tabletach z systemem Android 6.0 lub starszym. Oznacza to, że aby dodać nowe urządzenie mobilnie do bankowości internetowej niezbędny będzie sprzęt z Androidem 7.0 lub nowszym.- czytamy w komunikacie.Taka już jest kolej rzeczy. Premiera Androida 6.0 Marshmallow miała miejsce 5 października 2015 roku. Minęło od niej siedem lat! Urządzenia z tak starym wydaniem OS-u nie dostają już niezbędnych poprawek zabezpieczeń, które są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa. Co więcej, trudno jest spodziewać się, aby mBank miał marnować środki na dostosowywanie aplikacji mobilnej do tak archaicznej już wersji OS-u.Uwaga: ważne. Posiadacze smartfonów z Androidem 6.0 nadal będą mogli logować się do aplikacji mobilnej. Opcja ta zostanie wyłączona dopiero w styczniu 2023 roku. Jeśli zatem korzystasz ze starego urządzenia, masz sporo czasu na wymianę. Niestety, instalacja któregoś z custom ROM-ów może nie przejść ze względu na zabezpieczenia aplikacji.Źródło: mBank