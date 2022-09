Instagram z funkcją repostowania. Ktoś tu kopiuje od Twittera

Meta lubi pożyczać funkcje od innych platform.



Instagram prawdopodobnie wzbogaci się wkrótce o możliwość repostowania wpisów i rolek innych użytkowników. Wzmianka o tej funkcji po raz pierwszy została udostępniona przez znanego konsultanta ds. mediów spolecznościowych. Nie minęło dużo czasu, a testy opcji zostały potwierdzone przez firmę Meta. Nie oznacza to jednak, że użytkownicy mogą już z nadchodzącego narzędzia korzystać - na to trzeba jeszcze trochę poczekać.



Instagram wprowadzi opcję dobrze znaną z innych platform

Dobra - w tytule jestem kąśliwy, to i tutaj będę. Meta jest dosyć dobra w "pożyczaniu" funkcji od innych serwisów. Mowa tu chociażby o formacie



Matt Navarra, popularny konsultant ds. mediów społecznościowych, zamieścił zrzut ekranu prezentujący nową zakładkę "Reposts" w mobilnej aplikacji



Tamtejsza opcja "retweet" to nic innego jak wyświetlenie cudzych postów na naszym profilu - oczywiście ze stosownym oznaczeniem, że te posty nie pochodzą od nas. Tego typu treści pojawiają się na tablicy obserwujących nas osób. Na identycznej zasadzie ma to działać na Instagramie, gdzie kliknięcie przycisku "Repost" (albo po polsku "Przekaż dalej") spowoduje udostępnienie treści wstawionych oryginalnie przez kogoś innego. Użytkownicy zobaczą je zarówno w specjalnej sekcji na profilu, jak i podczas przewijania feedu.



Instagram Reposts Tab on profiles?!



Oczywiście nie jest tak, że Meta jako pierwsza wpadła na tak wspaniałomyślny pomysł jak pożyczenie tej funkcji. Wcześniej zrobił to m.in. TikTok , gdzie rozwiązano to w dosyć ciekawy sposób. Jeśli przekażemy dalej jakiś filmik, to nie jest on wyświetlany na naszym profilu - istnieje po prostu wtedy szansa, że pokaże się on naszym znajomym w trakcie przeglądania sekcji "Dla ciebie". Co ciekawe, podczas udostępniania można dodać także krótki komentarz - on też zostanie ukazany innym użytkownikom.