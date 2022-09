Winamp 5.9 zadebiutował. To nowa wersja kultowego odtwarzacza

Jedno kliknięcie dzieli Was od poczucia nostalgii.

Winamp 5.9 już dostępny do pobrania

Winamp odświeżył swoją komunikację wizualną / Źródło: Winamp

Winamp 5.9 - główne zmiany:





Ulepszono: kompatybilność z Windows 11

Ulepszono: odtwarzanie strumieni https://

Ulepszono: zaktualizowano i uporządkowano generowanie kodu listy odtwarzania html

Ulepszono: wsparcie [in_mkv] vp8

Ulepszono: [in_mod] Odtwarzanie skompresowanych modułów .itz, .mdz, .s3z i .xmz

Ulepszono: [ml_wire] Nowy działający katalog podcastów

Ulepszono: [out_ds] Poprawne wyświetlanie informacji o urządzeniu w formacie Unicode

Naprawiono: wycieki pamięci [in_midi/in_mkv/nu/pfc]

Naprawiono: [in_mp3] id3 pusty gatunek wyświetlany jako Blues lub Psychobilly

Naprawiono: [jnetlib/ml_online/ml_wire] JSAPI2 JavaScript API

Różne: lame_enc i libsndfile są teraz linkami statycznymi zamiast dynamicznego dll

Różne: libmpg123, libflac i zlib są teraz linkami statycznymi zamiast dynamicznego dll

Różne: libalac.dll dodany do folderu Shared w ramach aktualizacji alac

Różne: Poważna refaktoryzacja kompilatora

Różne: Wiele innych ogólnych usprawnień, ulepszeń, poprawek i optymalizacji

Różne: Minimalnym wymaganym systemem operacyjnym jest teraz Windows 7 SP1

Różne: Nowa sekcja pomocy online i artykuły

Różne: SDK jest teraz kompatybilny z VS2017 i nowszymi

Różne: składnia wersjonowania zmieniona na v5.x.x

Różne: Winamp\Microsoft.VC142.CRT są teraz zainstalowane na Win7/8

Usunięto: Zakładka Bento Browser

Zaktualizowano: [alac/in_mp4] ALAC 2017-11-03-c38887c5

Zaktualizowano: [enc_lame] LAME 3.100.1

Zaktualizowano: [freetype.wac] freetype 2.12.1

Zaktualizowano: [gif] giflib 5.1.4

Zaktualizowano: [in_cdda] libdiscid 0.6.2

Zaktualizowano: [in_flac/enc_flac] libFLAC 1.3.4

Zaktualizowano: [in_mod] libopenmpt 0.7.0 i Portaudio 19.7.0

Zaktualizowano: [in_mp3] libmpg123 1.29.3

Zaktualizowano: [in_vorbis] libogg 1.3.5 i libvorbis 1.3.7

Zaktualizowano: [in_wave] libsndfile 1.1.0

Zaktualizowano: [OpenSSL] OpenSSL 3.0.3

Zaktualizowano: [png] libpng 1.6.37

Zaktualizowano: [vp8] WebM libvpx 1.11.0

Zaktualizowano: [zlib] zlib 1.2.12

Winamp 5.9 - zmiany od buildu RC1 do RC3:





Naprawiono: wtyczki innych firm zależne od msvcr90 nie ładują się (problem związany z manifestem)

Naprawiono: Niektóre 1st-party pluginy gen, ml, vis i enc nie ładują się na Win7-8.1 (DllMain Entry-Point problem)

Naprawiono: Crash podczas ładowania na Win7-8.1, jeśli brakuje wymaganego runtime VS2019

Dodano sprawdzanie VC Redist do instalatora z monitem o automatyczne pobranie wymaganego runtime VS2019, jeśli go brakuje

Zaktualizowano: [in_mod] Zmieniono wersję libopenmpt z 0.7.0-pre.6 na 0.6.4 stabilne wydanie

Naprawiono: [ml_rg] RG calc dla plików .ogg vorbis (błąd 5.8)

Poprawiono: [ml_rg] Dodano przepustnicę wiadomości i inne optymalizacje

Naprawiono: [out_wasapi] wyciszanie przy zmianie ścieżki (błąd 5.8)

Naprawiono: [out_wave] Crash podczas odtwarzania formatów modułów/ścieżek

Naprawiono: Orientalne znaki w oknie dialogowym Load EQ Presets

Naprawiono: Orientalne znaki w liście Watch Folders

Naprawiono: [in_midi] Orientalne znaki dla metadanych w oknie dialogowym File Info

Naprawiono: [in_nsv] znaki orientalne dla metadanych w oknie dialogowym File Info

Naprawiono: Kolejny problem z wyciekiem pamięci w nuPtrList (biblioteka wewnętrzna)

Poprawiono: [alac] poprawki do poprzedniej aktualizacji

Zmieniono: [alac] uczynił (niezmodyfikowaną) bibliotekę libalac statycznym odnośnikiem w alac.w5s

Różne: Dodano fmt.dll do instalacji (biblioteka VS2019 C++ Format Package), wymagane dla MultiThreadedDll

Usunięto: ml_enqplay.dll [Instalator]

Różne zmiany i poprawki [Instalator/Uninstalator]

Usunięto: read_file.dll - in_midi używa teraz zlib i minizip do obsługi kompresji

Różne: Utworzenie %AppData%Winamp.log do rejestrowania wszelkich problemów z ładowaniem wtyczek 1st-party

Dodano 6 nowych presetów Milkdrop (autorstwa Martina i Serge'a)

Winamp 5.9 - zmiany od buildu RC3 do RC4:





Naprawiono: Load EQ Presets nie działa

Naprawiono: [ml_local] Konstruktor zapytań wyświetla tylko pierwszą literę nazw pól

Dodano: [Instalator] Dodatkowe kontrole obecności wymaganego VS2019 Runtime

Różne: Wewnętrzne debugowanie (i inne drobne) poprawki

Winamp 5.9 - zmiany od buildu RC4 do finalnego wydania:





Naprawiono: [in_mp3] Crash na plikach mp3 z osadzoną okładką albumu, ale bez typu zawartości

Naprawiono: [in_mp3] Pola nie są wyświetlane/tworzone w tagu APEv2

Różne: [dsp_sps] Poprawione, refaktoryzowane i przebudowane!

Różne: poprawki instalatora (w tym ulepszone sprawdzanie runtime VS2019/VC142)

Różne: Inne drobne poprawki i optymalizacje

Winamp 5.9 w swojej finalnej odsłonie właśnie zadebiutował. Przez ostatnie tygodnie mieliśmy do czynienia z wypuszczaniem wczesnych wersji, które przynosiły pomniejsze zmiany - teraz użytkownicy mogą korzystać ze stabilnego wydania i... czekać na kolejną aktualizację. Jakich poprawek doczekał się kultowy odtwarzacz i jaka przyszłość go czeka?Cztery lata minęły od premiery Winampa 5.8. Nad nowościami pracowały od tamtej pory dwa zespoły deweloperskie, a postęp w pewnym momencie został wstrzymany z powodu pandemii. Udało się jednak ukończyć kolejne wydanie kultowego już odtwarzacza muzycznego - moment ten został podsumowany przez programistów w następujący sposób:Jest to. Dwa zespoły deweloperskie, a pomiędzy nimi okres przerwy spowodowany pandemią. Dla użytkownika końcowego może się wydawać, że nie ma tu zbyt wielu zmian, ale największą i najtrudniejszą częścią była migracja całego projektu z VS2008 do VS2019 i doprowadzenie do tego, że wszystko zostanie pomyślnie zbudowane. Praca u podstaw została już wykonana i teraz możemy skupić się bardziej na funkcjach. Czy to na naprawianiu/wymienianiu starych, czy dodawaniu nowych.Można więc powiedzieć, że. Nawet jeśli użytkownicy po zainstalowaniu nowej wersji nie odczują jakichkolwiek zmian, to raczej warto mieć świadomość, że jednak poczyniono znaczne postępy w zakresie rozwoju aplikacji. Najnowszą wersję Winamp 5.9 pobierzecie z naszej bazy plików.Pierwsze wydanie (oznaczone jako kompilacja Release Candidate 1) patcha 5.9 ujrzało światło dzienne pod koniec lipca. Od tamtej pory doczekaliśmy się debiutu kilku pomniejszych buildów. Ich szczegóły znajdziecie poniżej - zanim jednak do nich przejdziecie, to warto wspomnieć nieco o przyszłości Winampa.W planach jest bowiem. Ma ona wprowadzić natywne. Poza tym cała usługa ma stać się nieco bardziej przyjazna dla użytkownika poprzez ulepszenie komunikatów i naprawę wykrytych błędów. Data premiery update'u nie jest jednak na ten moment znana.Źródło: Winamp