5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #303]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Mastodon

CCena: 0 zł / Android: 6.0 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy otwartą sieć społecznościową, ciekawą aplikację turystyczną, a także łatwy w obsłudze licznik czasu. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w zabawnej grze akcji oraz niekończącej się przygodzie w stylu RPG.

RandomWalking

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 6.0 i nowsze

Otwarta i zdecentralizowana sieć społecznościową. Projekt jest w pełni darmowy (zarejestrowany jako organizacja non-profit) i rozwijamy na zasadach open source. Sama aplikacja oferuje większość najbardziej przydatnych narzędzi do publikowania postów, obserwowania wybranych profili itp. Co ważne, informacje są wyświetlane w porządku chronologicznym (bez udziału algorytmów).Istotą funkcjonowania sieci Mastodon są społeczności tematyczne, do których możemy dołączać jeśli zaakceptujemy ich wewnętrzne zasady.

Toggl Track

Cena: 0 zł / Android: Zależy od urządzenia

Ciekawa aplikacja turystyczna. Prowadzi nas do pobliskich atrakcji, zabytków, muzeów itp. Nie zdradza jednak, dokąd idziemy - podążamy za wyświetlaną na ekranie strzałką. Możemy dzięki temu swobodnie zwiedzać okolicę, bez ciągłego stresowania się odczytywaniem mapy. Po dotarciu do celu jest on odkrywany, możemy go pominąć i iść dalej lub wyświetlić dodatkowe informacje i zapisać na liście odwiedzonych atrakcji.

BombSquad

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 8,99 zł-479,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Łatwy w obsłudze licznik czasu. Przeznaczony jest przede wszystkim dla osób lub całych zespołów pracujących nad różnego rodzaju projektami. Pozwala bowiem na uporządkowanie i wyliczenie godzin spędzonych nad poszczególnymi zadaniami i etapami. Nie zabrakło również czytelnych raportów czy synchronizacji z kalendarzem.Dodatkowym atutem jest wbudowany timer oparty o technikę zarządzania czasem Pomodoro.

Vahn's Quest

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,39 zł-17,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

Zwariowana gra akcji w minimalistycznej oprawie. Bierzemy udział w krótkich pojedynkach opartych o różne zasady (przechwycenie flagi, wszyscy na jednego itp.). Do naszej dyspozycji są tytułowe bomby i walka wręcz.Tytuł pozwala zarówno na zabawę w trybie indywidualnym jak i na rozgrywki zespołowe (przez internet lub lokalnie, możliwe jest również grabie na jednym urządzaniu z wykorzystaniem kontrolerów bluetooth).

Niekończąca się gra fabularna osadzona w świecie fantasy i z elementami znanymi fanom gatunku RPG. W dużej mierze opiera się na mechanice z gatunku idle clicker - walki odbywają się automatycznie, możemy sterować strategią, pomagać w atakowaniu, ulepszać bohaterów itp. Nie brakuje oczywiście walk z bossami.Na wyróżnienie zasługuje mnogość dostępnych postaci i dynamiczna rozgrywka w kolorowej oprawie graficznej.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!