Sort Em All - przelewanie dla relaksu (recenzja gry)

Przyjemne łamigłówki pełne kolorów.

Sort Em All – kolorowe łamigłówki

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,99 zł-214,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Gry logiczne cieszą się sporą popularnością. Co ciekawe, nie muszą być absurdalnie trudne - w tytuły z tego gatunku można z powodzeniem grać również dla relaksu.Sort Em All dobrze ilustruje tę tezę. Mamy tu bowiem do czynienia ze stosunkowo łatwą rozgrywką. Naszym zadaniem jest przelewanie kolorowej cieczy między probówkami. Bez limitu wykonanych ruchów i presji czasu.Każdy poziom to inny zestaw probówek z kolorowym płynem. Musimy tak przelewać zawartość między probówkami (wykorzystując puste naczynia), żeby odseparować każdy kolor. Po zapoznaniu się z mechaniką gry nie powinniśmy mieć problemu w stopniowym przechodzeniu kolejnych poziomów. Nie oznacza to jednak, że rozgrywka jest banalna - nie wystarczy przypadkowe przelewanie probówek do skutku. Możemy również korzystać z ułatwień w postaci dodatkowych pustych naczyń czy cofania ruchu.Gra wyświetla baner reklamowy, a co jakiś czas także reklamę pełnoekranową (wyłączenie reklam kosztuje prawie 32 zł). Jeżeli gramy w krótkich seriach, nie jest to specjalnie uciążliwe. Mikropłatności umożliwiają też kupowanie wirtualnych monet (potrzebne do kupowania ułatwień) czy nowych motywów graficznych.Sort Em All w podsumowaniu wypada solidnie. Przyjemna i niezbyt skomplikowana gra uprzyjemni krótkie przerwy. Warto od razu przyzwyczaić się do reklam - koszt ich wyłączenia jest zbyt duży jak na produkcję tego typu..