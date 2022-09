Twórca GNU stworzył darmowy podręcznik do nauki C

Gratka dla programistów.

Podręcznik do języka C - za darmo od Richarda M. Stallmana

"Jeśli jesteś początkującym, zacznij od nauki języka z automatycznym odświeżaniem pamięci. Dobrym pomysłem jest Java, Python, Schema lub Lisp. Stałe wskaźniki w C nie wybaczają błędów".

Richard M. Stallman jest żywą legendą świata wolnego oprogramowania. Niestety, kilka lat temu popadł w niesławę w związku ze skandalami obyczajowymi. Chodziło m.in. o wyrażenie poparcia dla zmarłego już w 2016 roku Marvina Minsky'ego, jego współpracownika z MIT, który miał nie tylko mieć powiązania z Jeffreyem Epsteinem, ale też został oskarżony o gwałt. Stallman ostatnio zasłynął co najwyżej zakończeniem współpracy z MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory oraz z szefowania Free Software Foundation i Software Freedom Conservancy. Do Free Software Foundation został już przywrócony, a teraz znowu zrobiło się o nim głośno za sprawą wydania bezpłatnego podręcznika do języka C.Podręcznik zatytułowany "GNU C Language Intro and Reference Manual" został udostępniony za darmo na licencji GNU Free Documentation License v1.3+, naturalnie w języku angielskim. Jest opublikowany w postaci repozytorium z plikami TEXI. Jeżeli chcesz go pozyskać, wystarczy sklonować repozytorium poleceniem w Git:Pliki pozyskane w ten sposób da się otworzyć z poziomu odpowiedniego programu, na przykład TexInfo lub skonwertować go do PDF-a. Możesz też skorzystać z tego odnośnika i przejść bezpośrednio do PDF-a.Tutaj małe zastrzeżenie: podręcznik pomoże zwłaszcza tym osobom, które zechcą zgłębiać tajniki GNU C, czyli wariantu dedykowanego potrzebom projektu GNU. Właśnie przez to lektura podręcznika jest polecana nie tyle żółtodziobom, co osobom znającym C, które chcą poszerzyć swoje horyzonty lub nowicjuszom pragnącym programować na systemach Linux. Sam Stallman mówi:Dajcie znać jak oceniacie podręcznik, o ile już uda się Wam przebrnąć przez jego 250 stron.Źródło: BulldogJob.pl / fot. tyt. Canva