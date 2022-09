Mapy Google pozwalają oszczędzić paliwo. Nowa funkcja zadebiutowała w Polsce

Idealna nowość na obecne czasy.

Mapy Google z kolejną funkcją przyjazną środowisku

Mapy Google wzbogaciły się właśnie o funkcję umożliwiającą wyznaczenie tras przyjaznych dla środowiska. Nowość ma docelowo zmniejszyć wydatki na paliwo oraz zredukować emisję dwutlenku węgla. Niektórzy mogą z tego rozwiązania korzystać już od lipca bieżącego roku, lecz wygląda na to, że dopiero teraz zostało wdrożone u wszystkich. Na czym więc dokładnie polega ta opcja?Raporty mówią same za siebie -. Mówimy więc o problemie, którego nie można lekceważyć - dlatego tak ważne jest uświadamianie społeczeństwa o negatywnych skutkach wybierania samochodu jako podstawowego środku transportu. Jeśli jednak nie mamy innej możliwości, to warto wybierać takie trasy, gdzie jest szansa na wydalenie mniejszej ilości CO2 do atmosfery.Pomóc ma w tym funkcja obecna w Mapach Google . Spostrzegawczy internauci zapewne pamiętają, że informowaliśmy Was o niej już pod koniec lipca bieżącego roku - redaktor Maksym przygotował nawet specjalny poradnik dotyczący aktywacji nowości. Wszystko jednak wskazuje na to, iż dopiero teraz możemy mówić o implementacji opcji u wszystkich użytkowników w naszym kraju. Przynajmniej tak twierdzi gigant z Moutain View.Wyświetlanie trasy z najniższym spalaniem na podstawie typu silnika to nowość, która z pewnością przyda się sporej liczbie kierowców - zwłaszcza że paliwo nie jest teraz zbyt tanie. Internauci mogą w Mapach Google wybrać typ silnika: benzyna lub gaz, diesel, napęd hybrydowy lub silnik elektryczny. Wtedy też zaproponowana zostanie im najlepsza droga oraz szacunki dotyczące spalania paliwa lub zużycia energii. Użytkownicy mogą dostosować swoje preferencje w sekcji Ustawienia.Google wykorzystuje technologię zbierającąoraz informacji o trendach dotyczących jazy pochodzących wprost od konsumentów. Mowa tu m.in. o średnim zużyciu paliwa w pojazdach w regionie, nachyleniu drogi, wzorcach natężenia ruchu czy rodzajach dróg. Oczywiście jeśli Mapy informują o oszczędzeniu, to jest to wyłącznie wynik szacunkowy - trzeba mieć to na uwadze. Okazuje się natomiast, iż od momentu wprowadzenia w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, opcja pozwoliła zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ponad pół miliona ton metrycznych, co można przełożyć na usunięcie z dróg 100 tysięcy samochodów.Koncern przy okazji podzielił się garścią danych na temat zainteresowania polskich konsumentów tematem zmian klimatycznych oraz emisji dwutlenku węgla. Według statystyk, wzrost wyszukiwań stacji ładowania samochodów elektrycznych od lipca ubiegłego roku do lipca tego roku wyniósł prawie 200 procent. Ponadto. Korzystanie z transportu publicznego także stało się popularniejsze - nawet o 70 procent.Ponadto. Można to szybko sprawdzić poprzez obecność specjalnej plakietki widocznej obok nazw noclegów posiadających certyfikaty potwierdzające wysokie standardy zrównoważonego rozwoju.Koniecznie sprawdźcie dostępność nowej funkcji, gdy będziecie wybierać się na samochodową przejażdżkę - jeśli nie dla uczynienia planety lepszym miejscem, to chociaż dla zaoszczędzenia kilku złotych na paliwie.Źródło: Google