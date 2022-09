Google naprawiło ważne błędy w Android Auto

Błędy te uniemożliwiały korzystanie z usługi.

Problemy z Android Auto na smartfonach OnePlus, Samsung i Xiaomi

Android Auto kontra Samsung Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4

Dla wielu osób Android Auto jest niezbędnym narzędziem w trasie. Mnóstwo osób woli korzystać z Map Google w tej usłudze, zamiast z domyślnej nawigacji samochodu. W końcu, Android Auto pozwala też słuchać muzyki na Spotify czy korzystać z Asystenta Google. Niestety, w ostatnich tygodniach niektórzy użytkownicy miewali problemy z łączeniem się z Android Auto.Właściwie, przez dłuższy czas na niektórych urządzeniach Android Auto kompletnie odmawiało posłuszeństwa. Google w końcu udostępPierwsza łatka naprawia problem, który dotykał posiadaczy smartfonów mareki innych producentów. Gdy Ci próbowali sparować swój telefon z systemem inforozrywki samochodu, Android Auto nie reagowało, wyświetlając czarny ekran lub wiadomości pokroju „aplikacja nie odpowiada”.Jak Google zaznacza, może trochę potrwać, zanim powyższa aktualizacja zostanie udostępniona na wszystkich smartfonach. Zatem, jeśli należysz do użytkowników, którzy jeszcze nie mogą korzystać z Android Auto z powodu błędu, albo poczekaj cierpliwie na aktualizację, albo zainstaluj najnowszą wersję Android Auto z pliku .apk.Druga aktualizacja Android Auto kierowana jest do posiadaczy dwóch konkretnych urządzeń, a dokładniej mówiąc dwóch składanych smartfonów Samsunga –oraz. Użytkownicy dotychczas skarżyli się na brak możliwości połączenia tych telefonów z systemem inforozrywki samochodu. Nie mogli więc korzystać z Android Auto, a co za tym idzie też Map Google podczas jazdy.Google jest w trakcie wdrażania aktualizacji dotyczącej powyższego problemu. Może zatem minąć kilka dni, zanim wszyscy ją otrzymają.Oczywiście, wszyscy użytkownicy Android Auto z niecierpliwością czekają na aktualizację, która w końcu odświeży interfejs Android Auto. Gigant z Mountain View pracuje nad nią już od dłuższego czasu i póki co końca tych prac nie widać.Źródło: Google / fot. tyt. Canva