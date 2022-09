Unia Europejska chce wymusić aż 5 lat aktualizacji smartfonów. I nie tylko to

Nie mogę się doczekać.

Cztery dni temu Aleksander przekazywał Wam dobre informacje. Pisał, że Unia Europejska chce lepszych baterii w smartfonach . W trosce o konsumenta mają zostać wprowadzone regulacje mające na celu nie tylko poprawić żywotność baterii w tych urządzeniach oraz tabletach, ale też zapewnić dostępność części zamiennych co najmniej przez 5 lat od premiery danego urządzenia. To nie wszystko. Europejscy politycy pragną również wymóc lepszą troskę o oprogramowanie, a wiecie doskonale, że z tym bywa różnie.W dzisiejszych czasach producenci smartfonów lubią chwalić się tym, że wspierają swoje produkty przez "długi" czas. Przez długi czas rozumieją oni przeważnie trzy lata aktualizacji głównych systemu Android oraz trzy lub cztery lata udostępniania użytkownikom aktualizacji bezpieczeństwa. Politycy Unii Europejskiej chcą, żeby nie było to odstępstwem od normy, adla wszystkich urządzeń i wszystkich producentów.Według proponowanych przepisów politycy odpowiadający za kształt prawodawstwa wspólnotowego chcą, aby producenci smartfonów z Androidem oferowali pięć lat wsparcia w postaci aktualizacji bezpieczeństwa oraz minimum trzy lata aktualizacji systemowych. Oznaczałoby to, że nawet najtańsze smartfony otrzymywałyby kolejne trzy wydania systemu Android.Obecnie jedynieobiecują pięć lat aktualizacji bezpieczeństwa dla swoich smartfonów, gwarantując przy tym kilka - w przypadku Samsunga cztery, a Google trzy - aktualizacji głównych. W przypadku Samsunga tylko dla najdroższych urządzeń, w przypadku Google zaś dla wszystkich.

Ekologia przede wszystkim

Huawei Mate 40 Pro. | Źródło: Instalki.plW innym miejscu projekt przepisów zakłada, że smartfonom i tabletom sprzedawanym w regionie UE powinno zapewniać się części zamienne - w tym baterie, wyświetlacze, aparaty fotograficzne, porty ładowania i inne - przez co najmniej pięć lat. Między innymi o tym wspominał Aleks.W projekcie zwraca się uwagę na fakt, iż urządzenia są często przedwcześnie wymieniane przez użytkowników ze względu na ich usterki lub przestarzały soft. To z kolei prowadzi do gigantycznego marnotrawstwa cennych zasobów.Zgodnie z ustaleniamiwydłużenie wsparcia dla smartfonów z dwóch do trzech do pięciu lat byłoby dla środowiska tak bardzo pożyteczne, jak pozbycie się kilku milionów samochodów z dróg. To działa na wyobraźnię.Komisja Europejska zbiera obecnie informacje zwrotne na temat projektu przepisów. Niektóre z propozycji mogłyby wejść w życie jeszcze przed końcem bieżącego roku, a większość mogłaby zostać przyjęta w ciągu 12 miesięcy od ich zatwierdzenia.Źródło: ec.europa.eu