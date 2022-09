Aplikacje na Windows 11 same się wyłączają. Winny Microsoft Edge 105

Jak naprawić problem?

Przeglądarki internetowe wykorzystujące silnik Chromium zostały niedawno zaktualizowane. Dotyczy to również narzędzia Microsoft Edge w najnowszej wersji 105.0.1343.25. Niestety, nowe wydanie aplikacji uprzykrza życie niektórym użytkownikom swoją niestabilną pracą. Narzędzie potrafi się niespodziewanie wyłączyć w trakcie przeglądania sieci. Co gorsza, wyłączają się także webowe apki w Windows 11 , bazujące na funkcjonalnościach Edge'a.Niektórzy użytkownicy najnowszej wersji przeglądarki Microsoft Edge 105 skarżą się na jej niestabilne działanie po aktualizacji. Program samoczynnie zamyka się w trakcie pracy w zupełnie losowych momentach. Na szczęście po ponownym uruchomieniu da się przywrócić wszystkie zamknięte karty. W pewnej liczbie przypadków uruchomienie aplikacji na nowo nie jest możliwe i niezbędne jest ponowne uruchomienie komputera.Winnym takiego stanu rzeczy według dziennika zmian opublikowanego przez Microsoft, jest konflikt pomiędzy starymi, a nowymi zasadami grupy. Stare zasady ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings zostały zastąpione przez nowe ExemptFileTypeDownloadWarnings. Ich koegzystencja najwyraźniej nie jest możliwa i do momentu udostępnienia kolejnej aktualizacji, użytkownicy Edge'a muszą poradzić sobie z problemem na własną rękę.Problem ze stabilnością działania nowego wydania przeglądarki internetowej powoduje jeden z wpisów w rejestrze systemowym związany z Microsoft Edge . Chodzi o MetricsReportingEnabled, który nie jest już wykorzystywany i powinien zostać usunięty.Kliknij na lupę obok menu start, wyszukaj "regedit" i włącz Edytor Rejestru.Przejdź do jednego z poniższych kluczy:lubUsuń wpisy towarzyszące MetricsReportingEnabledZrestartuj komputerJeśli nie chcesz edytować rejestru, możesz spróbować skorzystać z opcji naprawy Microsoft Edge, dostępnej po pobraniu przeglądarki i uruchomieniu instalatora. Metoda ta może nie zadziałać w każdym z przypadków.Źródło: Microsoft