Windows 11 KB5017846 (22H2) debiutuje z mnóstwem ulepszeń

Insiderzy już ją testują.

Windows 11 KB5017846 (22H2) - nowości

Poniżej znajdziecie listę wszystkich błędów poprawionych w aktualizacji KB5017846:

Naprawiono błąd, który powodował awarię explorer.exe, gdy użytkownicy próbowali uzyskać dostęp do niektórych folderów.

Naprawiono problem, przez który niektóre przyciski paska poleceń mogły nie działać. Ten błąd dotyczył przycisków Nowy, Sortuj, Widok i innych.

Naprawiono błąd, który sprawiał, że Eksplorator plików renderował nieczytelny tekst, gdy użytkownicy przełączali się między trybem jasnym i ciemnym.

Naprawiono problem polegający na tym, że tło pola wyszukiwania nie było przyciemnione.

Naprawiono błąd, w wyniku którego wirtualna klawiatura stawała się rozmyta.

Foldery domyślne przypięte do panelu nawigacyjnego Eksploratora plików od teraz zostaną ponownie przypięte po raz ostatni, jeśli je uprzednio odpięto.

Duża aktualizacja Windows 11 KB5017846 ( 22H2 ) została właśnie udostępniona członkom programu Windows Insider z kanału beta. Oznacza to, że aktualizacja Sun Valley 2 jest już w zasadzie gotowa i oczekuje na swój debiut w stabilnej wersji systemu, prognozowany na 20 września. Najnowsza poprawka nie zawiera wielu nowych funkcji, ale przynosi sporą liczbę długo wyczekiwanych drobnych usprawnień i powrót funkcjonalności znanej z Windows 10 , na której brak narzeka chyba większość użytkowników "jedenastki".Zmiany w wydaniu Windows 11 KB5017846 poprzedzającym publiczną premierę aktualizacji Sun Valley 2 są widoczne na pierwszy rzut oka. Najważniejszą z nich wydaje się powrót do możliwości przeciągania elementów na Menu Start, nieobecnego od dnia premiery najnowszej wersji OS-u. Pożyteczną nowość stanowi też "overflow flyout", czyli opcja przydatna w sytuacji, w której na pasku zadań znajduje się bardzo dużo ikon.Wysuwana belka będzie współpracować z kolorem akcentu, po jego uprzednim aktywowaniu dla menu Start i paska zadań.Kompleksowy przegląd nowości w Windows 11 22H2 przygotowała dla Was Ania. Zainteresowanych odsyłam więc do jej wpisu na ten temat.O dziwo, nowa aktualizacja usunęła możliwość udostępniania plików lokalnych na OneDrive z poziomu menu udostępniania Windows 11. Opcja ta pojawiła się wcześniej w jednym z buildów deweloperskich, jednak zrezygnowano z niej ze względu na krytykę ze strony użytkowników. Funkcjonalność ta wróci, gdy Microsoft przeprojektuje menu udostępniania.Microsoft przypomina regularnie, że funkcje dostarczane użytkownikom w kanałach deweloperskim i beta nie będą zawsze pojawiać się w kompilacjach produkcyjnych.Źródło: Microsoft