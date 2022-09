Od teraz wiadomości tekstowe można wysyłać nawet pod wodą

Pozwala na to specjalna aplikacja.

Zapewne nigdy nie próbowałeś pisać SMS-ów, ani żadnych innych wiadomości tekstowych pod wodą. Po prostu nie miałeś takiej potrzeby. Tymczasem, dla wielu entuzjastów nurkowania i snorkelingu komunikowanie się ze sobą w morzu czy w oceanie jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa.Obecnie większość nurków komunikuje się ze sobą, wykorzystując gesty rąk. Niemniej, gesty nie sprawdzają się dobrze na większych dystansach oraz tam, gdzie widoczność jest słaba. Mając to na uwadze, naukowcy opracowali specjalną aplikację na smartfony, która wykorzystuje sygnały akustyczne, by umożliwić ludziom utrzymywanie kontaktu pod wodą., powiedział Tuochao Chen, absolwent studiów informatycznych z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle.Sygnalizacja akustyczna nie jest nowością, ale wcześniej wymagała drogiego, specjalistycznego sprzętu. Od teraz nie wymaga., wyjaśnił Chen.Aplikacja opracowana przez badaczy to. Współpracuje ona z głośnikami i mikrofonami zwykłych smartfonów, a nawet smartwatchów. AquaApp daje użytkownikom do dyspozycji 240 wstępnie ustawionych wiadomości, podzielonych na osiem różnych kategorii.

AquaApp umożliwia komunikację tekstową pod wodą na dużych dystansach. | Źródło: Uniwersytet Waszyngtoński

Rezultat wielu godzin pracy

„Musieliśmy dostosować się w czasie rzeczywistym do tych i innych czynników, aby upewnić się, że AuqApp będzie działać in situ.”

Oczywiście, aby stworzyć swoją aplikację, badacze musieli stawić czoła całemu szeregowi technicznych wyzwań. Przede wszystkim wyzwania te miały związek z wszystkim, co mogło zakłócać pod wodą transmisję sygnału – odbiciami od dna i innych powierzchni, ludźmi, a nawet wpływem na siłę sygnału linii brzegowej. Uczeni musieli wziąć też pod uwagę to, że różne urządzenia posiadają mikrofony i głośniki o różnej konfiguracji oraz to, że smartfony i smartwatche używane pod wodą prawdopodobnie zawsze będą zmieniać pozycję., powiedział Justin Chan, jeden z twórców aplikacji.Po testach przeprowadzonych w różnych scenariuszach zespół stwierdził, że AquaApp skutecznie przekazuje wiadomości na odległość 30 metrów. Krótsze wiadomości – na przykład alarmowe wiadomości SOS – docierają nawet na odległość 100 metrów. Wszystko to bez ogromnego zużycia baterii.Aplikacja musi jeszcze zostać dopracowana, zanim zostanie opublikowana w sklepach pokrojuTwórcy udostępnili jednak kod źródłowy AquaApp w serwisie GitHub . Umożliwia on zaawansowanym użytkownikom instalację aplikacji na urządzeniach z systemem Android.Źródło: Uniwersytet Waszyngtoński , fot. tyt. Uniwersytet Waszyngtoński