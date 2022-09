O wow. Android 14 będzie wspierał łączność satelitarną

A to ciekawostka.

Okazuje się, że Android 14 będzie wspierał łączność satelitarną. Tego typu wiadomość została przekazana przez Hiroshiego Lockheimera, wiceszefa do spraw platform i ekosystemów w Google. Jest bardzo prawdopodobne, że w tej sytuacji chodzi o ostatnie ogłoszenie SpaceXw zakresie dostarczanie internetu z satelit Starlink do smartfonów.Niektóre pogłoski wskazują również na to, że Apple zdecyduje się na podobne wsparcie w iOS.Wpis Hiroshiego Lockheimera jest zapewne odpowiedzią na nowe zapowiedzi SpaceX, które chce pozwolić urządzeniom mobilnym na odbiór internetu pochodzącego bezpośrednio z satelit Starlink. Na samym początku tego typu usługa ma być przeznaczona dla klientów ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli się sprawdzi, to zapewne Elon Musk zdecyduje się rozszerzyć ją także na inne regiony świata. Analitycy przewidują, że w samych Stanach Zjednoczonych smartfony będą mogły odbierać internet ze Starlink nie wcześniej niż pod koniec 2023 roku.

Można się spodziewać, że wsparcie dla obsługi internetu satelitarnego zostanie na początku ograniczone do komunikatorów oraz wiadomości RCS. Wszystko to ze względu na ilość danych, które będą mogły być przesyłane bezpośrednio do smartfonów.Oczywiście warto pamiętać o tym, że samo wsparcie Androida 14 dla łączności satelitarnej to jedno, a możliwości sprzętowe to drugie. Urządzenia mobilne, które będą chciały skorzystać z tego typu technologii będą musiały posiadać odpowiednie modemy zdolne do połączenia z satelitami.Android 14 ma pojawić się w okolicach lutego lub marca 2023 roku jako oprogramowanie w wersji beta dla konkretnych urządzeń. Niektóre plotki wskazują na to, że podobne wsparcie pojawi się także w urządzeniach od Apple. Amerykańska firma miałaby wprowadzić łączność satelitarną w nadchodzącym iPhonie 14.Czy tak się stanie? Poczekamy zobaczymy.Źródło: Twitter / fot. Unsplash.com