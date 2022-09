TomTom dostarczy swoje mapy dla samochodów Hyundai i KIA

Kierowcy się ucieszą.

TomTom i Hyundai Motor Group ogłaszają współpracę

"Mapa TomTom ADAS dostarcza tym systemom wysokiej jakości informacje o trasach, w tym o nachyleniu dróg, pasach ruchu, zakrętach i ograniczeniach prędkości, zwiększając bezpieczeństwo, komfort i wydajność ekologiczną. Innowacyjny system Highway Driving Assist (HDA) firmy HMG opiera się na tych danych, aby niezależnie zmieniać prędkość w przypadku zmiany obowiązującego limitu, a także automatycznie zwalniać i poruszać się po rampach i łukach autostradowych w bezpieczniejszy sposób. Mapy TomTom zapewniają bardzo dokładne, zweryfikowane dane dotyczące wszystkich rodzajów ograniczeń prędkości w całej Europie, tym samym pomagają w przestrzeganiu regulacji ISA, które weszły w życie w lipcu 2022 roku"

"Cieszymy się, że wszyscy kierowcy Hyundai i Kia w Europie będą mogli korzystać z komfortu i bezpieczeństwa zapewnianego przez najlepszą w swojej klasie technologię geolokalizacyjną firmy TomTom"

"Firma TomTom jest partnerem, któremu ufamy w zakresie dostarczania bardzo dokładnych danych mapowych. Wspomagają one naszą technologię Highway Driving Assist, oraz dostarczają również informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, które pomagają nam optymalizować wskazówki nawigacyjne i przewidywany czas przybycia."

Mapy TomTom uchodzą za jedne z najlepszych map na świecie. Dostępne chociażby w ekosystemie Huawei Mobile Services w obrębie aplikacji Mapy Petal oraz na pokładzie samochodów kilku różnych marek motoryzacyjnych cieszą się dość dużym uznaniem ze strony konsumentów. Chwalone za wysoki poziom szczegółowości i częste aktualizacje mapy zagoszczą teraz w systemach multimedialnych kolejnej marki z branży moto. Mowa o Hyundai Motor Group.TomTom ogłosił, że mapy i dane o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym dostarczane przez tą firmę zostały wybrane przez Hyundai Motor Group (HMG) dla całej linii pojazdów sprzedawanych w Europie. Oznacza to, że już wkrótce nabywcy aut Hyundai i KIA będą mogli sprawdzić ich możliwości. Już teraz ich możliwości sprawdzają kierujący nowymi modelami marki Genesis, również wchodzącej w skład Hyundai Motor Group.- czytamy w komunikacie prasowym.- powiedział Haeyoung Kwon, Vice President and Head of Infotainment Development Group, HMG.Na co dzień użytkuję samochód markimarki TomTom i nie powiem o mapach tej firmy złego słowa. Ładny, czytelny interfejs, pokaźna pula adresów i spora pula POI to niewątpliwe zalety tego rozwiązania. Mimo to... wolę korzystać z Android Auto Map Google . Cóż, siła przyzwyczajeń.Źródło: TomTom