BP pobiło ofertę Orlenu. Z tą aplikacją nadal będziesz tankować tańsze paliwo

Zainstaluj koniecznie.

Rabat na paliwo na BP. Co trzeba zrobić?

Aplikacja PAYBACK - gdzie pobrać?

BP pokazało, że paliwa mogłyby być tańsze

Jeśli z różnych powodów nie chcesz tankować paliw na stacjach Orlen, bo na przykład źle kojarzy ci się osoba Daniela Obajtka, a chcesz nadal otrzymywać rabat na paliwo, mamy doskonałe wieści. Sieć stacjiodpowiedziała na ruch, dotyczący przedłużenia promocji na paliwa. BP zapowiedziało, że w przeciwieństwie dowydłuża czas trwania promocji bezterminowo. Przypominamy, iż Orlen zakomunikował wydłużenie promocji na paliwa do 15 września tego roku.BP w swoim najnowszym komunikacie podało, że promocja na paliwa zostaje przedłużona na czas nieokreślony, do odwołania.Rabat na BP wynosibenzyny lub diesla orazza litr LPG dla klientów z zarejestrowaną kartą PAYBACK - fizyczną lub wirtualną, w aplikacji. Dla posiadaczy niezarejestrowanej karty Payback rabat wynosi 10 groszy za litr, niezależnie od rodzaju tankowanego paliwa.Jednocześnie nie podano limitów dotyczących tankowań. Do tej pory było to 50 litrów do pojedynczego tankowania oraz 150 litrów dla trzech tankowań łącznie. Wygląda na to, że oba limity mogły zostaćRejestracji w programie można dokonać tutaj lub w aplikacji.By uzyskać niższe ceny paliw na stacjach BP potrzebujesz aplikacji PAYBACK. Pobierzesz ją na swoje urządzenie mobilne korzystając z poniższych odnośników.Polacy są wściekli, że pomimo spadków cen ropy na rynkach światowych do poziomów sprzed agresji rosyjskiej w Ukrainie, stacje benzynowe nadal życzą sobie za paliwa astronomicznych pieniędzy. Obwieszczenie przez BP bezterminowego rabatu na paliwa dowodzi, że stacje mogły już dawno obniżyć cenę o 30 groszy na litrze, ale zamiast tego wolały pozyskiwać nowych użytkowników przeróżnych programów lojalnościowych.Wygląda na to, że rabaty na paliwa przyznawane na podstawie okazywanych kart lojalnościowych mogą pozostać z nami na zawsze, o ile tylko inne stacje odpowiedzą na ruch BP w podobny sposób.Wakacyjnej promocji na paliwa postanowiła nie kończyć również sieć stacji paliw Moya oraz Lotos.Źródło: BP