Masz Windows 11 i jedną z tych kart? Pilnie zainstaluj ten sterownik

Problemy z Wi-Fi należą do jednych z najczęstszych problemów związanych z użytkowaniem komputerów. Często wynikają one z kiepskiej jakości sygnału sieci bezprzewodowej w domu, ale nierzadko ich źródło leży w sterownikach Wi-Fi dla systemów Windows. Firma Intel jest świadoma dotyczących ich usterek, pojawiających się w zasadzie tak często, jak często udostępniane są kolejne aktualizacje Windowsa. Producent ten opublikował właśnie najnowszą aktualizację dla sterowników Wi-Fi, zoptymalizowaną pod kątem nowego wydania Windows 11 22H2.Aktualizacja Windows 11 22H2 zostanie udostępniona powszechnie użytkownikom najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu prawdopodobnie w drugiej połowie września bieżącego roku. Intel chcąc wyprzedzić występowanie ewentualnych problemów z kompatybilnością już teraz umieścił w sieci najnowszy sterownik Intel Wi-Fi dla tego wydania.Sterownik Intel Wi-Fi 22.160.0 jest już dostępny do pobrania z oficjalnej strony producenta pod tym adresem . Można go również pobrać wygodnie z poziomu oprogramowania Intel Driver & Support Assistant , wraz z najnowszym sterownikiem Bluetooth.Sterownikdedykowany jest kartom sieci bezprzewodowej Intel AX411, AX211, AX210, AX201, AX200, 9560, 9260, 9462 oraz 9461.Aby sprawdzić model karty sieciowej w komputerze, wyszukaj "menedżer urządzeń" w systemowej wyszukiwarce usytuowanej obok Menu Start. Otwórz Menedżer Urządzeń, z listy wybierz "karty sieciowe" i odczytaj, czy w Twoim komputerze znajduje się któryś z wyżej wymienionych układów Intela.Według informacji przekazywanych w dzienniku zmian sterownika przez firmę Intel, w nowym sofcie:Pamiętajcie, że regularne aktualizacje oprogramowania w komputerze, nawet wydawałoby się tak trywialnego jak sterowniki do karty sieci bezprzewodowej, może pomóc uniknąć kłopotów.Źródło: Intel