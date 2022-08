Masz któryś z tych smartfonów Samsung? Wkrótce zaczną robić lepsze zdjęcia

Świetne wieści.

Aktualizacja oprogramowania aparatu dla Samsung Galaxy S22

Jesteśmy bliżej debiutu nowych smartfonów Samsung Galaxy S23 niż minionej już premiery telefonów z serii Galaxy S22. Nie oznacza to oczywiście, że południowokoreański producent próżnuje w zakresie wsparcia obecnej generacji urządzeń. Smartfony z flagowej serii niebawem otrzymają aktualizację oprogramowania, która powinna ucieszyć wszystkich miłośników fotografii mobilnej. Pomiędzy kilkoma drobnymi usprawnieniami pojawią się te większe, związane z softem aparatów.Użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra mogą liczyć na rychłe poprawki dotyczące oprogramowania aparatów w tych urządzeniach. Co istotne, wybrane kluczowe funkcje trafią również do jeszcze wcześniejszej generacji flagowców, a mianowicie do smartfonów Samsung Galaxy S21 i Galaxy S21+.