Xbox z ulepszonym widokiem biblioteki gier. To wyczekiwana zmiana

Część posiadaczy konsol Xbox otrzymała właśnie możliwość korzystania z usprawnionego widoku biblioteki dostępnych produkcji, a konkretniej - zakładki "Moje gry". Oznacza to ułatwienie procesu przełączania się pomiędzy pozycjami pochodzącymi z różnych źródeł. Mówimy więc o nowości idealnej dla zwolenników porządku. Czego dokładnie można się spodziewać po aktualizacji?Oprogramowanie konsol nie jest idealne i wprowadzenie większych bądź mniejszych patchy jest niezwykle istotne. Przemyślany, spójny i dobrze działający interfejs bardzo mocno wpływa bowiem na komfort użytkowania urządzeń - te służące głównie do grania nie są od tej reguły wyjątkiem. Dlatego też cieszy informacja o najnowszych zmianach wprowadzonych do konsol Xbox.Osoby będące członkami programu Xbox Insider (kanał Alpha Skip-Ahead) mogą właśnie zaktualizować swoje konsole i uzyskać. Wygląda na to, że inżynierowie z Redmond postanowili zająć się kwestią bałaganu, który tam przez dłuższy czas panował. To bardzo dobra decyzja!"Nowe wrażenia płynące z użytkowania biblioteki" obejmują. Dzięki temu gracze nie doświadczą już poczucia zagubienia - tytuły po prostu nie będą już wymieszane, co do tej pory bywało dosyć irytujące. Pomiędzy sekcjami można przemieszczać się używając przycisków RB i LB.