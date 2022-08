Discord na PS5 powinien zadebiutować już niedługo

Wskazują na to najnowsze doniesienia.

Integracja PS5 i Discorda nastąpi już niedługo

Wygląda na to, że posiadacze konsoli PlayStation 5 otrzymają już wkrótce dostęp do komunikatora Discord. Ten wyczekiwany moment ma nastąpić jeszcze w tym roku, a konkretniejsza data zostanie podana bardzo niedługo. Można więc zacząć zacierać ręce - czego bowiem możemy się spodziewać po integracji?Discord to niewątpliwie najpopularniejszy komunikator dla graczy (tak, wiem - twórcy odeszli od tego określenia), który obecnie używany jest przez około 140 milionów osób na całym świecie. Już od kilku lat można usłyszeć pogłoski, jakoby aplikacja miałaby pojawić się na konsolach - ten scenariusz zaczyna się ziszczać dopiero teraz.Nie tak dawno doczekaliśmy się możliwości prowadzenia rozmów głosowych na konsolach Xbox za pośrednictwem właśnie Discorda. Funkcja ta jest obecnie dostępna wyłącznie dla osób objętych programem Xbox Insider, lecz i tak mówimy o sporej przewadze względem konkurencji. Niedługo ten stan rzeczy może ulec zmianie., dosyć znany leaker oraz dziennikarz, poinformował (za pośrednictwem portalu Exputer) o integracji komunikatora Discord z konsolą PlayStation 5. Ma ona nastąpić, a dokładniej - wraz z debiutem oprogramowania sprzętu oznaczonego numerem 7.00. Konkretna data premiery zostanie podobno ujawniona już w przyszłym tygodniu.