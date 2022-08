Poczta Polska pracuje nad nową aplikacją mobilną. Oto Pocztex Mobile

Poczta Polska chce być jak InPost.

Pocztex Mobile - nowa aplikacja Poczty Polskiej

W listopadzie ubiegłego roku przekazywaliśmy Wam informację na temat nowej aplikacji mobilnej Poczty Polskiej. Wtedy to państwowy operator pocztowy podawał, że podpisano umowę na stworzenie nowego systemu, obejmującego aplikację mobilną na smartfony i tablety oraz dedykowany Panel Klienta w wersji na komputery osobiste. Wygląda na to, że znamy kolejne szczegóły tej inwestycji. Serwis Cashless donosi o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego, w którym widnieje informacja o nieogłoszonej jeszcze apce Pocztex Mobile.Poczta Polska zastrzegła w Urzędzie Patentowym nazwę aplikacji Pocztex Mobile. Rejestracja znaku towarowego związana jest z chęcią zaoferowania Polakom kolejnej po Envelo apki do obsługi przesyłek. Serwis Cashless uchylił rąbka tajemnicy, opisując wybrane funkcjonalności narzędzia.Pocztex Mobile według wstępnych informacji pozwoli na kompleksową usługę Paczek Nadawanych i odbieranych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Użytkownik będzie mógł śledzić ich trasy od nadania po odbiór, a także zarządzać odbiorem i nadawaniem paczek poprzez automaty pocztowe i punkty partnerskie.