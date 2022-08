Aplikacja InPost Mobile zyskała funkcję, na którą wielu czekało

Nareszcie.



InPost cyklicznie wprowadza zmiany do swojej aplikacji InPost Mobile , dzięki której można m.in. odbierać przesyłki z Paczkomatów bez czekania w kolejkach do terminala oraz nadawać paczki bez etykiet . Tym razem do lubianego narzędzia wdrożono funkcję pozwalającą na wygodne przekazanie komuś kontroli nad odbiorem przesyłki. To alternatywa dla przekazywania zrzutów ekranu z kodem QR.Z pewnością niejednokrotnie znaleźliście się w sytuacji, kiedy o odbiór przesyłki z Paczkomatu prosiliście bliską Wam osobę. Do tej pory dane niezbędne do tego zadania należało kopiować i wysyłać na przykład poprzez komunikator Messenger . Alternatywnie, można było zrobić zrzut ekranu kodu QR i przesłać ją osobie, która miała odebrać paczkę. Teraz pojawiła się kolejna opcja.Aplikacja InPost Mobile pozwala teraz przekazać opcję odbioru przesyłki zaufanej osobie. W apce po kliknięciu w przesyłkę oczekującą na odbiór, u dołu ekranu, widnieje opcja. Po kliknięciu w nią wyświetli się lista znajomych w apce InPost Mobile lub komunikat zachęcający do dodania pierwszego użytkownika.Aby dodać alternatywnego odbiorę i udostępnić mu przesyłkę należy podać jego numer telefonu i przypisać mu nazwę. Po wykonaniu tej czynności zostanie wygenerowany 6-cyfrowy kod, który wskazana osoba będzie musiała wpisać w apce zainstalowanej na swoim smartfonie.

Źródło: Rootblog.pl



Po dodaniu takiej osoby wystarczyło będzie klikać przycisk "udostępnij z apki do apki" i wygodnie upoważniać osoby do odbioru przesyłek - dane do odbioru paczki wyświetlą się w aplikacjach należących do tych osób.



Czy to łatwiejsze niż wysłanie komuś kodu QR poprzez zrzut ekranu? Nie wiem, ale dobrze, że jest alternatywa - być może komuś przypadnie do gustu.



Źródło: Rootblog