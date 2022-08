Bullet Hell Monday - jak uniknąć pocisków na całym ekranie? (recenzja gry)

Szalona strzelanka w oprawie retro.

Bullet Hell Monday – retro shooter dla ambitnych

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,07 zł-10,18 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Od dawna wiadomo, że gry nie muszą oszałamiać oprawą graficzną, żeby wciągać na długo. Czasem wystarczy sterować dosłownie kilkoma pikselami na ekranie. Wiele osób szuka bowiem szybkiej i intensywnej zabawy - bez konieczności nieustannego czekania na załadowanie się zawartości czy nauki skomplikowanej mechaniki i sterowania.Bullet Hell Monday idealnie wpisuje się w te potrzeby. Mamy tu do czynienia ze strzelanką typu bullet hell - naszym zadaniem jest zestrzelić wrogie jednostki i unikać pocisków, które potrafią zająć właściwie cały ekran.Oprawa graficzna nawiązuje do klasycznych gier tego typu. Niektórym może wydać się wręcz prostacka, ale siła tytułu polega na grywalności. Wystarczy przejść kilka etapów, by w ferworze walki całkowicie przestać zwracać uwagę na piksele. Podstawowa forma rozgrywki to kilkadziesiąt poziomów o rosnącym stopniu trudności. Kolejne fale wrogich statków, pojedynek z bossem i coraz więcej akcji na ekranie. Trzeba przyznać, że osiąganie dobrych wyników wymaga sporo refleksu i wprawy. Dla ambitnych jest jeszcze tryb niekończącej się walki.Nie zabrakło również ulepszania naszego myśliwca. Mikropłatności nie są przytłaczające i w zasadzie przydadzą się jedynie najbardziej zapalonym graczom do dalszego wzmocnienia siły ognia.Minusy? Interfejs mógłby być bardziej intuicyjny i czytelny. Powiedzmy jednak, że można na to przymknąć oko w ramach konwencji retro.Blue Hell Monday to wciągająca gra zręcznościowa, która zapewni sporo rozrywki. Jeśli nigdy nie próbowaliśmy swoich sił w gatunku bullet hell, tym bardziej warto ją zainstalować.