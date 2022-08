Microsoft od teraz testuje reklamy w Microsoft Store

Nowa aktualizacja trafiła do programu Insider.

Microsoft Store z reklamami

„Cieszymy się również, że możemy zaprezentować Microsoft Store Ads, nowy produkt zaprojektowany po to, aby pomóc deweloperom w rozwijaniu ich działalności poprzez dostarczanie ich aplikacji lub gier prosto do właściwych klientów, we właściwym czasie i aby inspirować klientów Microsoft Store wspaniałą, angażującą zawartością. Twórca aplikacji do tworzenia muzyki będzie mógł na przykład stworzyć kampanię reklamową, aby udostępnić swoją aplikację publiczności, która lubi muzykę lub lubi tworzyć muzykę.”

„W najbliższych miesiącach programiści będą mogli tworzyć kapanie reklamowe w Microsoft Store za pomocą usługi Microsoft Advertising. Tylko deweloperzy posiadające opublikowane treści w sklepie będą mogli prowadzić kampanie reklamowe.”

Windows 11 – jak zainstalować?

W maju tego rokuzapowiedział, że w przyszłości zamierza umożliwić deweloperom reklamowanie swoich aplikacji w. Teraz zapowiedź ta powoli się spełnia, albowiem gigant z Redmond właśnie ruszył z testami reklam w Microsoft Store w ramach programu Insider systemu Windows 11 Reklamy do Microsoft Store wprowadza najnowsza aktualizacja wydana w kanale Dev programu Insider Windows 11. Mowa o kompilacji o numerze 25188 (). Microsoft zachęca deweloperów do udziału w testach. Mowa rzecz jasna o tych deweloperach, którzy już opublikowali swoje aplikacje w sklepie giganta., Microsoft informował w maju, zapowiadając reklamy w Microsoft Store.Reklamy w Microsoft Store mają wyglądać tak, jak można się było spodziewać. Mają się one bowiem wyświetlać w wynikach wyszukiwania. Nie powinny być zatem przesadnie nachalne.Póki co nie wiadomo, kiedy użytkownicy stabilnej wersji systemu Windows 11 zaczną widzieć reklamy w Microsoft Store. Zapewne stanie się to jednak dopiero w przyszłym roku.Reklamy w Microsoft Store w Windows 11 zapewne zniechęcą wielu użytkowników do instalacji nowego systemu, ale mimo wszystko warto ją przeprowadzić. Windows 11 jest udostępniany użytkownikom Windows 10 w formie bezpłatnej aktualizacji. Bardzo możliwe, że możesz już zaktualizować swój komputer z Windows 10 do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli tak jednak nie jest, na dokonanie aktualizacji pozwoli Ci asystent aktualizacji systemu Windows 11. W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check. Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Microsoft, fot. tyt. Microsoft