Nielegalnie rozpowszechniał soft do diagnostyki aut. Polak usłyszał 117 zarzutów

Doigrał się.

W dobie tanich i darmowych gier oraz naprawdę atrakcyjnie wycenionych serwisów z muzyką i wideo na żądanie mogłoby się wydawać, że piractwo komputerowe w końcu odeszło w niepamięć. Nic bardziej mylnego, ma się dobrze, a polska policja od czasu do czasu chwali się skutecznym jego zwalczaniem. Najnowsze doniesienia na ten temat napływają z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Tamtejsi policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej postawili przed sądem mieszkańca, stawiając mu przy tym ażewoluuje wraz z ewolucją wszystkiego, co nas otacza. Bardzo dochodowe okazuje się między innymi handlowanie nielegalnym oprogramowaniem.odpowie za handel testerami z nielegalnym softem do diagnostyki samochodów.Opisywana tu sprawa sięga sierpnia 2021 roku, kiedy to do leszczyńskiej policji wpłynęło zawiadomienie od firmy produkującej testery diagnostyczne dla jednej z niemieckich marek samochodów. Jeden z internautów podających się za mieszkańca regionu leszczyńskiego sprzedawał w sieci w atrakcyjnych cenach owe testery wraz z pirackim oprogramowaniem. Oryginalny tester z softem kosztował 3500 złotych, a nielegalny... zaledwie 100 złotych.

117 zarzutów i niezbyt wysoka kara

Płyty z nielegalnym oprogramowaniem. | Źródło: PolicjaPolicjanci ustalili że nieuczciwym sprzedawcą jest mieszkaniec Głogowa, korzystający z usług tzw. "słupów", na których to rejestrował kolejne numery telefonów, celem utrudnienia jego namierzenia. Na nic się to zdało, bowiem na początku tego roku policjanci dokonali zatrzymania.Źródło: Policja39-latka ujęto w miejscu zamieszkania. W jego domu znaleziono i zabezpieczono kilkadziesiąt gotowych do wysyłki płyt z nielegalnym oprogramowaniem diagnostycznym. Ponadto zawartość komputerów oraz telefonów potwierdzałazajęcie mężczyzny. Wtedy to zatrzymany usłyszał zarzut kradzieży programu komputerowego. To jednak nie był koniec jego problemów.Policjanci po kilku miesiącach zbierania materiału dowodowego finalnie byli w stanie postawić zatrzymanemu 117 zarzutów dotyczących rozpowszechniania cudzego oprogramowania bez stosownego zezwolenia na przestrzeni od początku 2021 roku do zatrzymania. Oznacza to, że policjanci dotarli do ponad 100 osób, które zakupiły nielegalny soft.Straty producentów programów oszacowano na, ale są to tylko wstępne wyliczenia.W sierpniu tego roku policjanci skierowali do Prokuratury Rejonowej w Lesznie akt oskarżenia. 39-latkowi z Głogowa groziŹródło: Policja