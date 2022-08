Steam z nową aplikacją mobilną. Ruszyły beta testy

Sprawdź, jak wziąć w nich udział.

Większość osób posiadających konto w platformie Steam korzysta też z aplikacji mobilnej Steam. W końcu, jest ona wymagana do obsługi funkcji Steam Guard. Gdyby nie to, raczej mało kto instalowałby ją na swoich urządzeniach. Ja na przykład otwieram ją tylko po to odczytywać kody Steam Guard.Nie jestem pewna, czy Valve mogłoby mnie i wielu innych użytkowników przekonać w jakiś sposób do tego, aby korzystać innych funkcji mobinej aplikacji Steam. Valve w końcu podjęło jednak próbę odświeżenia tej aplikacji. Ruszyły już beta testy jej nowej wersji.Co takiego nowa wersja aplikacji Steam przeznaczonej na urządzenia z systemami Android i iOS oferuje? Wciąż pozwala ona przeglądać sklep platformy, otrzymywać kody Steam Guard i potwierdzać wymiany. Dodatkowo umożliwia jednak logowanie za pomocą kodu QR, oferuje ulepszone powiadomienia i bibliotekę oraz pozwala na obsługę wielu kont. Oczywiście, posiada też odświeżony wygląd., informuje Valve.

Aplikacja mobilna Steam z nowym interfejsem w wersji beta. | Źródło: mat. własne

Beta testy – jak wziąć udział?

„Dlaczego przeprowadzamy testy beta? Im szybciej otrzymamy wasze opinie na temat produktu, tym lepiej. Mówiąc inaczej, po dojściu do pewnego punktu w fazie rozwoju prosimy zaangażowanych użytkowników Steam o wypróbowanie kilku rzeczy i przekazanie opinii. Pomaga nam to w przetestowaniu naszych założeń, pozwala nam poznać, co wam się podoba, a co nie, a także znaleźć rzeczy wymagające naprawy. Jest to szczególnie istotne, jako że z aplikacji można korzystać na wielu rozmaitych telefonach i urządzeniach.”

Dostęp do beta testów nowej aplikacji Steam będzie ograniczony. Aby otrzymać szansę na wzięcie w nich udziału, wpierw należy się do nich zapisać. Zrobisz to, podążając za instrukcjami, którymi Valve podzieliło się na stronie Społeczności Steam . Zgodnie z wytycznymi Apple liczba testerów iOS będzie wynosiła do 10 000 i będzie od nich wymagane zainstalowanie TestFlight.Jak Valve informuje, do bety powinny dołączyć te osoby, które korzystają już z aplikacji mobilnej Steam i chcą przekazać swoje opinie na temat aktualizacji. Jeżeli ktoś nie będzie w stanie wziąć udziału w testach, wciąż będzie mógł dołączyć do grupy Steam Mobile App w Społeczności Steam i dzielić się tam swoimi przemyśleniami na jej temat.W najbliższej przyszłości Valve zamierza dodawać kolejnych użytkowników do bety i udoskonalać funkcje aplikacji tak długo, aż firma będzie gotowa udostępnić aktualizację wszystkim.Źródło: Steam, fot. tyt. Steam