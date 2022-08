WhatsApp już niedługo otrzyma świetną funkcję społecznościową

Użytkownicy powinni być zadowoleni.

Społeczności wielkimi krokami nadciągają do WhatsAppa

Źródło: WhatsApp

Źródło: WABetaInfo

Wygląda na to, że WhatsApp już niedługo otrzyma głośno zapowiadaną funkcję Społeczności. Rozpoczęły się bowiem szeroko zakrojone testy nardzędzia, które ma docelowo zwiększyć zainteresowanie grupami w popularnym komunikatorze - będzie ono jednak dosyć wyjątkowe pod kilkoma względami. Na co dokładnie należy się przygotować? WhatsApp otrzymuje nowości stosunkowo często. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się chociażby o planach wdrożenia możliwości zapisania znikających wiadomości czy implementacji funkcji przenoszenia danych z systemu Android na iOS. Głośno zrobiło się także po ogłoszeniu rozpoczęcia testów pewnego narzędzia.Pierwszy raz informowaliśmy o Społecznościach w kwietniu bieżącego roku. Teraz temat powrócił za sprawą zbliżającej się wielkimi krokami publicznej premiery - zespół odpowiedzialny za WhatsAppa potwierdził, że wczesny dostęp do funkcji otrzymało właśnie sporo użytkowników. To świetny moment, by przypomnieć o zasadach jej działania.Społeczności to tak naprawdę rozbudowany system grup,. Konsumenci otrzymają opcję tworzenia Społeczności właśnie i dostosowania ich do własnych potrzeb - w zależności od przeznaczenia, rodzaju, liczebności czy wieku grupy docelowej. Możliwości jest naprawdę sporo, więc mówimy o znacznym postępie względem dotychczasowych rozwiązań obecnych u "zielonych".Pozwólcie, że podam przykład. Jeśli mieszkacie na konkretnym osiedlu, to właśnie ono może być taką Społecznością.- poświęconych chociażby konkretnej ulicy, budynkowi czy problemowi. Takie rozwiązanie ma docelowo usprawnić proces komunikacyjny pomiędzy wieloma osobami.Głównym atutem Społeczności jest oczywiście fakt, że nie wszystkie dyskusje odbywają się za pośrednictwem jednego czatu. Ponadto administatorzy mogą udostępniać ważne ogłoszenia wszystkim członkom poprzez główną grupę, a ci członkowie bez problemu mogą prowadzić rozmowy w mniejszych podgrupach utworzonych (bądź zatwierdzonych) przez administratorów. W teorii więc brzmi to całkiem nieźle.Wspomniałem wcześniej o Facebook Groups i w zasadzie mówimy o niemalże identycznej idei, ale z małym wyjątkiem.- użytkownicy muszą zostać do nich zaproszeni, by skorzystać z funkcjonalności. Na ten moment nie jest ona dostępna publicznie, lecz wszystko wskazuje, że jej debiut nastąpi już niedługo. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: TechCrunch