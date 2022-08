TikTok planuje promować lokalnych twórców. Nadchodzi nowa funkcja

Pomysł dobry, zobaczymy jak z wykonaniem.

TikTok z nowym feedem zawierającym lokalne treści

TikTok is working on a NEW ‘Nearby’ / ‘Local’ feed.



This is in conjunction with a new option giving creators the ability to add a location tag to videos.



TikTok is playing catch-up with Snapchat’s Snap map and Instagram’s recently launched searchable photo map features. — Matt Navarra (@MattNavarra) August 22, 2022

TikTok już wkrótce wzbogaci się o zupełnie nową sekcję, która ma obejmować wyłącznie materiały nagrane "w okolicy". Dzięki temu miałaby zwiększyć się popularność lokalnych twórców oraz świadomość konsumentów. Funkcja zwiększyłaby też potencjał systemu rekomendacji oraz algorytmów dostępnych na platformie. Co to dokładnie oznacza dla użytkowników? TikTok to obecnie najpopularniejsza usługa społecznościowa i nic nie wskazuje na to, by ten stan rzeczy miał w najbliższym czasie ulec zmianie. ByteDance regularnie więc musi przypominać swoim klientom, że warto przy aplikacji zostać, bo ma ona jeszcze sporo do zaoferowania. Politykę firmy dobrze obrazuje nadchodząca nowość.Matt Navarra, znany konsultant ds. mediów społecznościowych, poinformował owidocznym z poziomu strony głównej TikToka. Został on nazwany jako "Nearby" i- wszystko rzecz jasna bazowałoby na tagach lokalizacji dodawanych do klipów przez twórców. Na ich podstawie filmiki proponowane by były wybranej grupie odbiorców.