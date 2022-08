Firefox 104 już jest. Co nowego w przeglądarce?

Czas na instalację aktualizacji.

Firefox 104 - zmiany

Firefox 104 – jak zainstalować?

Zgodnie z harmonogramem,wydała na wszystkich wspieranych platformach kolejną dużą aktualizację do swojej internetowej przeglądarki– aktualizację do wersji 104. Co takiegowprowadza? Koniecznie się przekonaj.Nowy Firefox zadebiutował już zarówno na urządzeniach z systemami, jak i. Na platformach desktopowych największą wprowadzoną przez niego zmianą jest obsługa napisów z platformyw trybie(ang.).Na urządzeniach z Androidem Firefox pozwala od teraz usunąć historię przeglądania sprzed ostatniej godziny, sprzed ostatnich dwóch dni lub pełną historię przeglądania. Poza tym, przeglądarka ma już pamiętać i proponować wypełnianie typowych formularzy adresowych. Edytować i zarządzać swoimi adresami w przeglądarce można z poziomu jej Ustawień.Na smartfonach iOS Firefox 104 to z kolei zmiany w zakresie zakładek. Przeglądarka od teraz będzie wyświetlać zakładki i foldery stworzone na iOS jako pierwsze. Wszystkie zakładki desktopowe otrzymały natomiast swój oddzielny folder.Rzecz jasna, Firefox 104 wprowadził również liczne poprawki błędów. Więcej na temat jego wszystkich zmian przeczytasz tutaj W przypadku urządzenia mobilnego aktualizacji przeglądarki Firefox dokonasz za pośrednictwem sklepu z aplikacjami, z którego ją pobrałeś – na przykład Google Play. Na komputerze aktualizację przeprowadzisz zaś, jeśli otworzysz przeglądarkę, przejdziesz do jej Ustawień, a w nich do sekcji Aktualizacje przeglądarki Firefox. Wówczas Firefox automatycznie rozpocznie sprawdzanie dostępności aktualizacji i automatycznie ją pobierze, kiedy będzie dostępna. Gdy aktualizacja będzie gotowa do instalacji, kliknij na przycisk Uruchom ponownie, by zaktualizować program Firefox.