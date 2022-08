Android Auto 8.0 już jest. Przynosi wielki zawód

A miało być tak pięknie...

Android Auto 8.0 udostępniony

Jak zainstalować Android Auto 8.0?

Android Auto 8.0 jest już wśród nas. Okazuje się niestety niemałym rozczarowaniem dla wszystkich osób, które liczyły na długo wyczekiwane zmiany nieobecne w ostatniej aktualizacji Android Auto 7.9 . Najnowsza wersja Android Auto miała zadebiutować z zapowiadanym wcześniej adaptacyjnym interfejsem , mającym uczynić aplikację jeszcze lepszą na wielu ekranach samochodowych. Android Auto 8.0 zawiódł w tej kwestii.Wielu użytkowników apki Android Auto z dużym wytęsknieniem oczekiwała na aktualizację oznaczoną numerem 8.0. Ta wedle wszelkich przedpremierowych obwieszczeń miała przynieść nowy interfejs i tryb dzielonego ekranu. Funkcja oficjalnie zaprezentowana w trakcie tegorocznego Google I/O 2022 finalnie nie została udostępniona. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Okrągły numer wydania sugeruje wielkie zmiany, tymczasem...Android Auto 8.0 to kolejne wydanie rozprawiające się z drobnymi błędami, towarzyszącymi platformie przez niemal cały bieżący rok. Prawdę mówiąc nie widzę choćby jednej małej zmiany w stosunku do Android Auto 7.9, które widnieje na moim smartfonie. Na zmiany wprowadzane przez aktualizację Coolwalk najwyraźniej należało będzie poczekać. Do kiedy? Być może zostaną wdrożone jeszcze w tym roku.Sprawdź aktualizacje w sklepie Google Play. Jeżeli Android Auto na Twoim smartfonie wciąż nie zaktualizował się do najnowszego wydania 8.0, nie panikuj. Cała masa użytkowników w Polsce korzysta jeszcze z Android Auto 7.8 i nie dostała nawet aktualizacji 7.9. Wygląda na to, że wszystko zależy od wersji systemu operacyjnego, z jakiego korzystasz, smartfona jaki użytkujesz i... szczęścia.Jeśli któryś z czytelników naszego serwisu ma już na swoim smartfonie Android Auto 8.0, prosimy o wiadomość w komentarzu. :)Źródło: mat. własny