Co z kinami Cinema City w Polsce? Znamy odpowiedź

Pojawiło się oświadczenie rodzimego oddziału.

W jakich barwach maluje się przyszłość polskiego Cinema City?

Jak ogłoszono na początku tego tygodnia, proaktywnie analizujemy opcje strategiczne, aby zapewnić solidną strukturę bilansu oraz elastyczność w dostosowywaniu się do warunków rynkowych, a proces ten pozostaje w toku. Spodziewamy się, że podjęte działania pozostaną bez wpływu na bieżącą działalność biznesową całej Grupy, w tym Cinema City. Zależy nam na naszych Klientach, ich kinowym doświadczaniu a naszym priorytetowym celem jest, aby pozostać najlepszym miejscem do przeżywania filmów.





Przyszłość Cinema City stoi pod znakiem zapytania | Źródło: Cinema City

Poznaliśmy teoretyczne plany na przyszłość polskiego oddziału Cinema City. Okazuje się, że rodzimi konsumenci na razie nie mają się czego obawiać – wszystko zostaje po staremu. Trudno jednak przyjąć te słowa po ogłoszeniu planów zgłoszenia upadłości przez firmę Cineworld. Czego więc dokładnie się dowiedzieliśmy?Kilka dni temu światowe media obiegły dosyć smutne doniesienia odnośnie do końca brytyjskiego koncernu Cineworld , do którego należy m.in. sieć kin Cinema City. Powodem są tu rzecz jasna pieniądze – i to nie małe, bowiem zadłużenie firmy ma wynosić niemalże 5 miliardów dolarów. Istnieje więc ogromne prawdopodobieństwo, że wkrótce nastąpią zmiany w kinowej branży, a wszystko to pomimo rosnących z roku na rok zysków.Od razu pojawiły się pytania na temat przyszłości sieci kin Cinema City, także tych znajdujących się na terenie Polski. Właśnie doczekaliśmy się publikacji oficjalnego oświadczenia (podajemy za redakcją INNPoland.pl ) wprost z rodzimego oddziału firmy:Aż chciałoby się użyć teraz memu „This is fine” z pieskiem popijającym kawę w płonącym domu. Sytuacja jest jednak poważna i tak naprawdę trudno przewidzieć co stanie się z kinami Cinema City w Polsce – jest ich w naszym kraju aż 34 w 20 miastach. Być może zostaną zamknięte? Kto wie, może szykują się przejęcia na ogromną skalę? A może tak naprawdę wszyscy panikujemy i serio wszystko będzie w porządku?Chciałbym wierzyć w ten trzeci scenariusz, lecz na razieprzez Cineworld. Zapewne dopiero potem doczekamy się konkretniejszych oświadczeń w zakresie przyszłości sieci kin Cinema City.Źródło: INNPoland.pl