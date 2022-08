Google zapowiedziało łatkę do Chromecasta 4.0, poprawi główny problem przystawki

Dongle smart TV oferowany przez samą firmę Google jest naprawdę solidną pozycją, choć miewa pewne bolączki. Chromecast with Google TV nazywany też określeniem Google Chromecast 4.0, mimo ogólnie pozytywnego odbioru, cierpi na niewielką przestrzeń na dane dla użytkownika. Poza tym niektórzy posiadacze opisywanego przystawki smart TV skarżą się na pewne problemy z wydajnością, a właściwie ładowaniem pulpitu. Zmiany obejmą nie tylko sam Chromecast with Google TV, ale i telewizory oraz przystawki smart TV innych producentów, które działają w oparciu o ten sam system.

Jeszcze lepsza optymalizacja przestrzeni na dane w Chromecast with Google TV i innych sprzętach

Chromecast with Google TV dysponuje 8 GB pamięci na dane, ale tylko 4,4 GB z tego jest dostępne dla użytkownika, reszta jest niewidoczna z naszego punktu widzenia. To skutkuje dość szybkim zapychaniem się sprzętu i uniemożliwieniem pobierania nowych aplikacji czy aktualizowaniem już obecnie zainstalowanych pozycji. Google poprawiło jakiś czas temu tę kwestię zwalniając nieco przestrzeni przy jednej z aktualizacji. Na swoim egzemplarzu mam zainstalowanych sporo programów i przed łatką sytuacja wyglądała tragicznie, teraz jest dużo lepiej i w zasadzie nie narzekam już na ten aspekt. Jednak faktycznie przydała by się jeszcze większa poprawa, w tym brak konieczności samodzielnego troszczenia się o porządek w pamięci, jeśli ma się sporo aplikacji.