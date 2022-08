Instagram kopiuje kolejną aplikację. Przepraszam, inspiruje się

Tym razem przyszedł czas na BeReal.

Instagram wprowadzi funkcję łudząco podobną do BeReal

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App



Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022

Instagram rozpoczął wewnętrzne testy funkcji Candid, która do złudzenia przypomina aplikację BeReal, która od około miesiąca bije rekordy popularności. Użytkownicy byliby zachęcani do udostępnienia autentycznego zdjęcia w losowym momencie dnia – nie wiadomo jednak, kiedy nowość trafi do powszechnego użytku. Na co więc dokładnie należy się przygotować?Platformy społecznościowe kopiują od siebie na potęgę i przykładów nie trzeba daleko szukać.internauta i założę się, że część osób nie pamięta już, iż format ten jest jawną inspiracją Snapchatem (ten swoją drogą notuje regularne wzrosty zainteresowania). Teraz materiały znikające po 24 godzinach są standardem praktycznie wszędzie – podobnie ma się sprawa z wertykalnymi treściami wideo (Reels, Shorts) zapożyczonymi zMeta chyba przoduje jeśli chodzi o takie akcje.Facebook i Instagram były pierwszymi serwisami, które tę platformę audio próbowały skopiować. Zanim się jednak udało, to nikt już nie był tym zainteresowany. Wygląda na to, że właśnie mamy do czynienia z podjęciem próby raz jeszcze. Przyszedł czas na skopiowanie głównego założenia aplikacji BeReal.Instagramma być funkcją (jak wynika ze zrzutów ekranu leakera Alessandro Paluzzi) skłaniającą użytkowników do podzielenia się autentycznym zdjęciem w losowym czasie każdego dnia. Dostawaliby oni. Mowa więc o praktycznie identycznych zasadach działania, jak w przypadku BeReal – usługi niezwykle popularniej w ostatnim czasie. Ona także wysyła do konsumentów przypomnienie o szybkim zrobieniu zdjęcia i wysłaniu go znajomym.