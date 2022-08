Nadchodzi MIUI 14. Które smartfony Xiaomi dostaną aktualizację?

MIUI 14 i Android 13

Nie jest zaskoczeniem, że Xiaomi pracuje nad nową wersją swojej nakładki systemowej, która serwowana jest użytkownikom urządzeń Mi, Redmi czy POCO. Kiedy zatem MIUI 14 zaliczy oficjalny debiut? Tego wciąż nie wiemy, ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku. Chiński producent ma w zwyczaju prezentować flagowe urządzenia pod koniec roku, jednocześnie ujawnia szczegóły na temat nowego oprogramowania.Oficjalna prezentacja MIUI 13 miała miejsce 29 grudnia 2021 roku. Spekuluje się zatem, że również w tym roku przy okazji premiery Xiaomi 13, ujawnione zostaną zmiany w oprogramowaniu. Niewykluczone jednak, że stanie się to wcześniej przy okazji premiery Xiaomi 12T. To oczywiście niepotwierdzone informacje.Nakładka MIUI 14 nie pojawiła się jeszcze w wersji testowej, ale wciąż rozwijane jest oprogramowanie MIUI 13 Beta i to tam trafiają nowe funkcje. Można spodziewać się, że większość z nich trafi też do "czternastki".Z informacji udostępnionych w lipcu tego roku możemy też wywnioskować, że MIUI 14 będzie bazować na Androidzie 13 Aktualne wersje testowe MIUI wskazują, że producent skupi się na uproszczeniu wielu funkcji i aplikacji systemowych, które otrzymają odświeżony interfejs. Wśród nowości wymienia się: odtwarzacz multimedialny Android 13, przeprojektowana aplikacja kompas, odświeżony kalkulator, nowy App Vault, rozpoznawanie tekstu na obrazach z Galerii, wsparcie dla kodeka LE Audio firmy Qualcomm, przeprojektowane okienko z uprawnieniami.Nieoficjalna lista urządzeń, które kwalifikują się do aktualizacji MIUI 14 jest naprawdę obszerna. Poniżej szczegóły: