Sztuczna Inteligencja Google tworzy krótkie filmiki z pojedynczego zdjęcia

Interesujące.

Przełomowe rozwiązanie

Transframer is a general-purpose generative framework that can handle many image and video tasks in a probabilistic setting. New work shows it excels in video prediction and view synthesis, and can generate 30s videos from a single image: https://t.co/wX3nrrYEEa 1/ pic.twitter.com/gQk6f9nZyg — DeepMind (@DeepMind) August 15, 2022

Technologia o ogromnym potencjale

Z roku na rok naukowcy tworzą coraz lepsze systemy sztucznej inteligencji i znajdują dla nich kolejne interesujące zastosowania. Na początku tego tygodnia badacze z Google ogłosili, iż udało im się stworzyć nową sztuczną inteligencję zdolną do generowania krótkich filmów w oparciu o pojedyncze zdjęcie.Tansframer, bo rak brzmi nazwa omawianej SI, to początki technologii, która w przyszłości może odmienić proces renderowania. Dzięki niej programiści będą w stanie tworzyć wirtualne środowiska z pomocą nauczania maszynowego.Co ciekawe nazwa nowej sztucznej inteligencji pod pewnymi względami jest ukłonem w stronę innego algorytmu, znanego jako Transformer. Transformer to sieć neuronowa, która zadebiutowała w 2017 roku, a która jest zdolna do generowania tekstu, dzięki swojemu zrozumieniu poszczególnych sekwencji słów. Do dzisiaj włączono ją do wielu standardowych platform głębokiego nauczania, takich jak TensorFlow.Tak jak Transformer używa języka do przewidywania poszczególnych rezultatów, tak Transframer używa obrazów o podobnych atrybutach, w połączeniu z odpowiednią adnotacją, by tworzyć krótkie filmy. W filmach tych kamera obraca się wokół sfotografowanych obiektów, dokładnie je wizualizując, mimo że dane wejściowe nie zawierały żadnych danych geometrycznych na ich temat.Nowa sztuczna inteligencja Google, zademonstrowana przy użyciu platformy DeepMind AI, analizuje pojedyncze zdjęcie, na podstawie którego ma powstać film, by uzyskać kluczowe informacje na temat obrazu i wygenerować w oparciu o nie dodatkowe obrazy. W trakcie analizy system identyfikuje to, w jaki sposób zdjęcie zostało wykadrowane, co pomaga mu przewidzieć zachowanie otoczenia obiektu znajdującego się na pierwszym planie. Transframer następnie przewiduje, jak sfotografowany obiekt wyglądałby z innej perspektywy.Cóż, w oparciu o bardzo ograniczone dane Transframer potrafi generować zaskakująco realistyczne filmy. Zatem, nietrudno wyobrazić sobie wszystkie praktyczne zastosowania, które ta sztuczna inteligencja mogłaby znaleźć.Możliwości Transframera mogą okazać się bardzo przydatne podczas tworzenia gier, a także filmów i animacji. Pozwoliłby on bowiem na skrócenie czasu i zmniejszenie ilości zasobów potrzebnych do ich produkcji. Oczywiście, stałby on się jednym z wielu narzędziu wykorzystywanych przez filmowców, animatorów i programistów.Źródło: Google , fot. tyt. Canva