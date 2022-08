Problemy z dźwiękiem w Windows 10. Microsoft: nawaliliśmy

Zobacz, jak rozwikłać problem.

Problem z dźwiękiem w Windows 10

Sierpniowa aktualizacja Windows 10 została udostępniona 9 sierpnia 2022 roku. Łatka o numerze KB5016616 to przede wszystkim drobne poprawki jakościowe i z zakresu bezpieczeństwa. Jak się okazuje, zgodnie z tradycją, aktualizacja wydana w comiesięcznym cyklu Patch Tuesday to także błędy. Microsoft potwierdził właśnie występowanie jednego z nich, całkiem irytującego.Windows 10 KB5016616 zawiera łącznie kilka znanych firmie z Redmond błędów. Pierwszy dotyczy braku możliwości wdrożenia patcha, co akurat przydarza się niemal każdego miesiąca niektórym użytkownikom OS-u. Drugi z godnych wzmianki związany jest z problemami z odtwarzaniem dźwięku. Użytkownicy w Centrum Opinii uskarżają się na zacinanie się dźwięku oraz innego rodzaju zniekształcenia.Microsoft jest świadomy tych doniesień i wiemy na pewno, że zespół producenta pracuje już nad rozwiązaniem problemu. W zaktualizowanym dokumencie pomocy technicznej firma Microsoft potwierdziła, że poprawki KB5015878 (wersja zapoznawcza z lipca 2022 r.) i KB5016616 (poprawka z sierpnia 2022 r.) psują sterowniki dźwięku, w krytycznych przypadkach zupełnie pozbawiając użytkowników opcji odtwarzania dźwięku.