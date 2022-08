Dzięki Arduino choinka zapachowa w symulatorze zachowuje się jak w prawdziwym aucie

Cudowne.

Wielu osobom Arduino nie kojarzy się z absolutnie niczym. Niektórzy internauci znają doskonale mem/pastę oi e-papierosie. Zaledwie niewielka liczba osób wie, jak wielki potencjał zastosowań drzemie w tej platformie programistycznej opartej na prostym projekcie Open Hardware na pojedynczym obwodzie drukowanym. Z Arduino korzysta się w poważnych projektach, ale często też czysto hobbystycznych. Do drugiej grupy z pewnością zaliczyć należy to, czym pochwalił się pewien użytkownik Reddita.Miłośnicy realistycznych symulatorów komputerowych (i inne) robią wszystko, aby maksymalnie zbliżyć doświadczenie płynące z zabawy do tego prawdziwego. W przypadku symulatorów wyścigów samochodowych kupują oni zaawansowane kierownice, pedały, po kilka monitorów, a czasem nawet fotele wykorzystujące siłowniki hydrauliczne, wiernie odwzorowujące przeciążenia panujące w faktycznym pojeździe. Internauta o pseudonimiepostanowił wykorzystać Arduino do tego, aby w jego symulatorze pojawiła się jeszcze realistyczna choinka zapachowa, wisząca na lusterku.- tłumaczy internauta.JamesF890 wykorzystał Arduino Uno, serwa MG90 Micro i kilka innych części, których pełną listę znajdziecie tutaj . Kluczowe okazało się oprogramowanie Simtools oraz pomoc z wątków na forum xsimulator.net. To właśnie soft z tej wirtryny pomógł wyciągnąć z gry niezbędne informacje na temat przeciążeń i innych zmiennych, wpływających na ruch obiektów w kabinie auta.- pisze twórca na forum ximulator.net.Wszystko po to, aby jak najlepiej odwzorować ruch choinki zapachowej, zwisającej z lusterka przed jego monitorami. Jak wyszło?W detalu praca choinki wygląda tak, jak poniżej. Trzeba przyznać: imponujące.To jeden z najciekawszych i zarazem najdziwniejszych, najmniej użytecznych projektów, jakie widziałem. Brawo, jestem pełen podziwu dla kreatywności i umiejętności.Źródło: Reddit