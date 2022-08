Launcher z iOS 16 na Androida bije rekordy popularności

Pobierzesz go za darmo.

Launcher dla Androida jak iOS 16

Od premiery nowych smartfonów Applei oficjalnego debiutu stabilnej wersji systemu iOS 16 dzieli nas kilkanaście dni. Wygląda na to, że wygląd najnowszego wydania oprogramowania podoba się nie tylko fanom sprzętu produkowanego przez firmę z Cupertino. Użytkownicy smartfonów z Androidem jak szaleni pobierają launcher mający upodobnić ich urządzenia do iPhone'ów z iOS 16.Popularny launcher dla Androida naśladujący kolejne wydania systemu iOS widnieje w sklepie z aplikacjami Google Play już od trzech lat. Naśladował on następujące po sobie wersje systemu Apple - iOS 13, iOS 14 i iOS 15. Niedawno otrzymał aktualizację, pozwalając tym samym korzystającym z Androida zasmakować namiastki tego, co czeka posiadaczy iPhone'ów przy okazji premiery iOS 16.Darmowa apka o nazwie Launcher iOS 16 odtwarza ekran główny iOS, Dock, menu Force Touch w aplikacjach, tryb jiggle, bibliotekę aplikacji, widżety w stylu iOS i kilka pomniejszych funkcji. Launcher zastępuje również ikony aplikacji ikonami znanymi iOS - dotyczy to narzędzi takich jak Wiadomości, Notatki, Aparat, a nawet Sklepu Play.