Premiera ColorOS 13. OPPO stawia na Akwamorficzny Design

OPPO zaprezentowało globalną wersję ColorOS 13 - najnowsza wersja autorskiego systemu operacyjnego bazuje na Androidzie 13. Oprócz bazowych funkcji Androida, ColorOS 13 wprowadza jednocześnie nowy Akwamorficzny Design. Ponadto najnowszy system od OPPO zawiera szereg nowych funkcji, w tym m.in. umożliwiających inteligentne łączenie wielu urządzeń.Jak podkreśla producent, ColorOS 13 został zaprojektowany w sposób minimalistyczny i przejrzysty. OPPO wprowadziło w swoim systemie nowy Akwamorficzny Design, inspirowany wodą, który w efekcie tworzy płynny, żywy i wszechstronny interfejs użytkownika. ColorOS 13 zawiera też nową paletę motywów inspirowaną zmieniającym się kolorem światła na wodzie, a wprowadzona czcionka systemowa poprawia czytelność tekstu w dowolnym języku.System powinien być też bardziej intuicyjny dzięki integracji różnych efektów akwamorficznych w animacjach systemowych, interfejsie użytkownika i Mechanizmie Animacyjnym Quantum z nową funkcją przewidywania intencji użytkownika.Ponadto system wprowadza serię obrazów Always-On Display pod nazwą „Homeland”, która przedstawia sceny z życia dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Animacje pokazują zmiany, jakie zachodzą w ich otoczeniu ze względu na wzrost temperatury. Ma to zwrócić uwagę użytkowników na zmiany klimatu.Dzięki technologii ekranów LTPO 2.0 częstotliwość odświeżania Always-On Display w smartfonach OPPO została zmniejszona do zaledwie 1 Hz, co w niektórych scenariuszach pozwala zaoszczędzić nawet 30% energii. Inne inteligentne funkcje zarządzania ekranem głównym, takie jak Duże foldery, Półka3 i nowe widżety ekranu głównego, również gwarantują użytkownikom łatwy i szybki dostęp do potrzebnych informacji.W systemie zaimplementowano Dynamic Computing Engine, który wprowadza dwa główne ulepszenia do ColorOS 13 - przede wszystkim poprawia planowanie zasobów sprzętowych, by wydłużyć żywotność baterii, osiągając lepszą równowagę między wysoką wydajnością a niskim zużyciem energii. Ponadto pomaga utrzymać większą liczbę aplikacji uruchomionych w tle, umożliwiając przełączanie się między wieloma aplikacjami bez utraty danych lub opóźnień podczas przełączania.Jedną z największych aktualizacji, jakie pojawią się w ColorOS 13, jest ulepszona obsługa wielu urządzeń. Funkcja Multi-screen Connect obsługuje teraz łączność między smartfonem a tabletem OPPO Pad Air oraz między smartfonem a komputerem PC5, zwiększając wydajność i wygodę dzięki funkcji przesyłania plików, która obsługuje więcej formatów plików bez ograniczeń sprzętowych. Użytkownicy podłączający smartfon do komputera za pomocą funkcji Multi-screen Connect również skorzystają z możliwości jednoczesnego wyświetlania wielu aplikacji mobilnych na ekranie komputera.ColorOS 13 integruje podstawowe funkcje ochrony prywatności z Androidem 13. Na przykład, system automatycznie usunie historię schowka po krótkim czasie, zapobiegając wyciekom wrażliwych informacji spowodowanych przez złośliwe oprogramowanie. Ponadto, dzięki funkcji Nearby Wi-Fi, użytkownicy mogą korzystać z sieci Wi-Fi bez ujawniania konkretnych informacji o lokalizacji.Opracowana przez OPPO technologia odgrywa również ważną rolę w zwiększaniu prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. W oparciu o model algorytmu urządzenia, funkcja Auto Pixelate (tzw. Automatyczne ukrywanie danych) może automatycznie rozpoznać i zamazać zdjęcia profilowe i nazwiska na zrzutach ekranu z czatu. Wszystko za sprawą za pomocą jednego dotknięcia. Natomiast nowy Private Safe (tzw. Prywatny sejf) jest szyfrowany za pomocą Advanced Encryption Standard (AES). ColorOS 13 zapewnia ochronę prywatności i bezpieczeństwa w oparciu o standardy uwierzytelniania bezpieczeństwa i prywatności, takie jak ePrivacy, TRUSTe, ISO27701 i ISO27001.OPPO planuje zaktualizować blisko 35 modeli smartfonów w ciągu roku. Aktualizacja zostanie wprowadzona w 60 krajach i regionach, obejmując 160 milionów użytkowników. Jest to największy plan aktualizacji w historii ColorOS. Proces rozpocznie się już 18 sierpnia od smartfonów z serii Find X5 - OPPO Find X5 Pro i OPPO Find X5 wraz z oficjalnym wydaniem ColorOS 13. OPPO będzie kontynuować wprowadzanie ColorOS 13 w kolejnych modelach.Źródło: OPPO