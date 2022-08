5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #301]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Binaural Beats Brain Waves

Cena: 0 zł / Android: 5.1 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy aplikację pełną dźwięków, które wpływają pozytywnie na mózg, tytuł ułatwiający pamiętanie o urodzinach, a także niewielkie narzędzie usprawniające korzystanie ze smartfona. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w budowaniu miasta na obcej planecie oraz zabawnej grze platformowej.

Birthday Reminder & Calendar

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 22,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Generator dźwięków (tzw. dźwięki binauralne), które mają pozytywny wpływ na mózg. Aplikacja oferuje gotowe konfiguracje (odpowiednio dobrane częstotliwości) do nauki, medytacji czy zasypiania. Podczas każdej sesji możemy dodatkowo wybrać dźwięki otoczenia, jak szum morza czy śpiew ptaków.Dodatkowym atutem jest możliwość samodzielnego przygotowania zestawu dźwięków o wybranej częstotliwości i zapisania go w aplikacji.

Raise To Answer

Cena: 0 zł / Android: 8.0 i nowsze

Przydatna aplikacja, która ułatwi zapanowanie nad urodzinami rodziny i znajomych. Oferuje funkcję przypomnień i wyświetlania listy nadchodzących urodzin. Nie zabrakło również obliczania wieku, możliwości dodawania zdjęć czy szybkiego połączenia z jubilatem. Wszystko w jednym miejscu.Dodatkowym atutem jest opcja tworzenia listy prezentowej dla każdej osoby oraz gotowe wzory kartek i życzeń do wysłania.

TerraGenesis: Landfall

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 0,29 zł-569,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

Niewielkie narzędzie, dzięki któremu możemy nieco usprawnić sobie korzystanie ze smartfona. Pozwala bowiem odbierać połączenia przychodzące po prostu przykładając telefon do ucha. Analogicznie - odłożenie smartfona ekranem do dołu odrzuci połączenie.Aplikacja jest w pełni darmowa i rozwijana na zasadach open source. Nie zastępuje systemowej aplikacji do obsługi połączeń. W zasadzie po zainstalowaniu możemy o niej zapomnieć.

That's a cow

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 16,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Rozbudowana gra symulacyjna, w której naszym zadaniem jest budowa miasta na Marsie i innych planetach. Zapewniamy niezbędne warunki i surowce (tlen, woda, jedzenie), budujemy infrastrukturę, rozwijamy technologie itd. Musimy przy tym zachować równowagę i utrzymywać istotne wskaźniki, jak zadowolenie i zdrowie mieszkańców na odpowiednim poziomie. Nie zabrakło również nieprzewidzianych zdarzeń i możliwości odkrywania kolejnych planet.

Zwariowana gra platformowa z prostą grafiką 3D. Sterujemy sympatyczną krową wyposażoną w… mleczny napęd odrzutowy. Pozwala to nam przelatywać nad przeszkodami, przesuwać elementy otoczenia i zwalczać przeciwników. Do naszej dyspozycji jest ponad 100 poziomów. Po drodze zbieramy monety, dzięki którym odblokujemy inne krowy. Sterowanie sprowadza się do przytrzymywania lub przesuwania palca po ekranie.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!