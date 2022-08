LearnEnglish Grammar - nauka gramatyki w formie testu (recenzja)

Wszystkie czasy angielskie w aplikacji.

LearnEnglish Grammar – nauka gramatyki języka angielskiego

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 12,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Nauka języka obcego składa się z wielu elementów. Czytanie, słuchanie, mówienie - każdy ma swoją ulubioną część lekcji. Najmniej lubiana jest z reguły gramatyka. Wkuwanie zasad nie należy do najciekawszych. Okazuje się jednak, że można do tego wykorzystać smartfon.LearnEnglish Grammar to aplikacja do nauki gramatyki języka angielskiego sygnowana przez British Council. Uczymy się w praktyce - wykonując ćwiczenia w formie testu.Materiał został podzielony według poziomów zaawansowania i konkretnych tematów. Każdy temat to dziesiątki zadań: wybieramy poprawną odpowiedź, wskazujemy błędy, ustawiamy wyrazy w kolejności itp. W trybie nauki od razu otrzymujemy informację zwrotną na temat poprawnej odpowiedzi. Tryb testu to już nieco trudniejsza forma - mierzony jest czas, a na końcu widziany podsumowanie z wynikami.Aplikacja jest darmowa. Wyświetla niezbyt nachalne banery reklamowe, sporadycznie również reklamę pełnoekranową. Możemy się ich pozbyć za niecałe 13 zł. To dość uczciwy układ.Minusy? Interfejs nie należy do najnowocześniejszych i nie uprzyjemnia za bardzo nauki. Większy nacisk, szczególnie na wyższych poziomach - położyłbym na samodzielne wpisywanie odpowiedzi zamiast wybierania gotowych. Zmusiłoby to szare komórki do większego wysiłku.LearnEnglish Grammar to z całą pewnością solidna aplikacja, która przyda się podczas nauki języka angielskiego. Jej forma może jednak szybko się znudzić, więc lepiej traktować ją jako uzupełnienie, a nie pełnoprawny kurs gramatyki.Źródło: fot. tyt. Amazon