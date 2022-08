Szukasz edytora do dokumentów PDF? Wypróbuj UPDF (Giveaway)

Prosty i intuicyjny program do edycji PDF-ów.

Żyjemy w coraz bardziej scyfryzowanym społeczeństwie dlatego też zapotrzebowanie na funkcjonalne i praktyczne edytory dokumentów PDF ciągle rośnie. Na rynku istnieje multum programów do edycji plików PDF jednak zamiast ułatwiać nam życie, wprowadzają zamieszanie. Niektóre edytory oferują potrzebne nam funkcje ale są skomplikowane w użyciu, inne zaś to płatne rozwiązania.Na pomoc przychodzi zatem UPDF , prosta w obsłudze alternatywa dla Adobe Acrobat, dostępna na systemach Windows, Mac, iOS oraz Android. Program działa doskonale na wszystkich wymienionych platformach i oferuje funkcję OCR (optyczne rozpoznawanie znaków). Dzisiaj przyjrzymy się programowi UPDF w wersji na platformę Mac UPDF oddaje do dyspozycji użytkownika 4 tryby wyświetlania strony. Do wyboru mamy wyświetlanie pojedynczej strony, dwóch stron oraz wyświetlanie wraz ze przewijaniem pojedynczej lub dwóch stron.Często warto coś zaznaczyć w tekście, który czytamy bo później możemy mieć problem z odnalezieniem tego czego szukamy. Dlatego też UPDF oferuje szereg narzędzi do adnotacji by ulepszyć naszą produktywność. Program pozwala zaznaczać, podkreślać lub usuwać tekst, dodawać notatki czy dymki tekstowe lub wzory. UPDF pozwala użytkownikom szybko edytować dokumenty PDF na Macu i dodawać pieczątki lub sygnatury za pomocą kilu kliknięć. Do wyboru jest ponad setka naklejek.Program UPDF oferuje także zaawansowane narzędzia do edycji dokumentów PDF. Za jego pomocą możemy nie tylko edytować tekst i obrazki, ale także formatować styl, czcionki, kolor czy rozmiar. Czasami też wygląd samego dokumentu wymaga edycji. UPDF daje nam pełną kontrolę nad dokumentem. Możemy dodawać, usuwać, przesuwać, obracać elementy dokumentu.Czy posiadacie dokument fizyczny, który chcecie szybko i w łatwy sposób przekonwertować w dokument PDF? Tutaj też z pomocą przychodzi UPDF z funkcją OCR, która dokładnie odczyta tekst na papierze i przekonwertuje go na elektroniczny dokument. Program potrafi także przekonwertować przeskanowane PDF na dokumenty Word , PowerPoint, Excel, plik tekstowy, PDF/A, HTML, XML i wiele innych.Program UPDF oferuje także szeroki możliwości w organizowaniu stron. Możemy wyciągać poszczególne strony z dokumentów, dzielić je, obracać, zmieniać ich kolejność, zastąpić je innymi lub po prostu je usunąć. Program umożliwia organizowanie wielu stron jednocześnie.Z programu możemy korzystać zarówno za darmo jak i po uiszczeniu niewielkiej opłaty. Wersja darmowa oprogramowania pozwala na edytowanie tylko jednego dokumentu na dzień. Tego ograniczenia oczywiście nie uświadczymy w wersji płatnej UPDF. Tutaj zaś mamy kilka opcji do wyboru – możemy wykupić licencję na 3 miesiące za 69,99 zł zaś za opcję roczną przyjdzie nam zapłacić 139,99 zł. Możemy także zakupić dożywotnią licencję na oprogramowanie za jedyne 239,99 zł.Jeżeli chcecie zdobyć licencję na program za darmo to musicie udostępnić ten artykuł na dowolnych mediach społecznościowych z tagiemi przesłać zrzut ekranu z tym postem na adres e-mail. W zamian otrzymacie 3 miesięczną licencję na program UPDF na systemy Mac, Windows, iOS oraz Android.Źródło: UPDF