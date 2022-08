Jedna czwarta posiadaczy smartfonów z Androidem rozważa przesiadkę na iOS

Tak sugerują wyniki pewnego badania.

Zapewne niejeden posiadacz smartfonu z Androidem myśli o przesiadce na iPhone’a i vice versa. Ale jak wielu użytkowników tego typu urządzeń to rozważa i dlaczego? Tej kwestii przyjrzała się firma, która przeprowadziła w Stanach Zjednoczonych poświęcone jej badanie ankietowe.W badaniu ankietowym Beyond Identity wzięło udział 1 003 Amerykanów. 505 ankietowanych było użytkownikami telefonów z systemem, a 498 telefonów. Średnia wieku badanych wynosiła 38 lat. 61% z nich stanowili mężczyźni, a 39% kobiety.Jak pokazują wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez Beyond Identity, 25% posiadaczy urządzeń z Androidem rozważa przesiadkę na iPhone’a. Spośród tych osób 49% rozważa zamianę swojego smartfonu na iPhone’a ze względu na jego „postrzeganą przewagę” w kategoriach bezpieczeństwa i prywatności. Podobno zbliżająca się premiera, wprowadzającego nowe funkcje związane z prywatnością i bezpieczeństwem, skłoniła wielu z nich, a dokładniej 33% z nich do podjęcia takich rozważań.Jakie funkcje związane z prywatnością i bezpieczeństwem iOS 16 ma wprowadzić? Przykładem jest, którego włączenie ma powodować ścisłe ograniczenie lub wyłączenie funkcjonalności aplikacji, stron internetowych i samego sprzętu. Jego aktywacja, jak twierdzi Apple, ma chronić użytkownika nawet przed najbardziej wyrafinowanymi atakami hakerskimi.Jeśli chodzi o posiadaczy iPhone’ów, to tu robi się interesująco. To dlatego, że aż 36 procent z nich myśli o przesiadce na Androida.Co ciekawe, badanie Beyond Identity skupiło się też mocno na doświadczeniach ankietowanych związanych z cyberbezpieczeństwem. Zapytano ich między innymi o to, jakich naruszeń bezpieczeństwa dotychczas doświadczyli na swoich smartfonach, jakie dane utracili za sprawą naruszeń bezpieczeństwa i czy udało im się te dane odzyskać.Jak się okazuje, posiadacze urządzeń z iOS mieli do czynienia ze złośliwym oprogramowaniem, phishingiem, czy wyciekami danych tylko niewiele rzadziej niż posiadacze urządzeń z Androidem. Wygląda zatem na to, że iPhone’y faktycznie są bezpieczniejsze niż inne smartfony, ale nie aż tak bezpieczne, jak sugeruje Apple.