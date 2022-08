Windows 11 22H2 może zadebiutować 20 września

Aktualizacja jest coraz bliżej.

Od dłuższego czasu wiadomo, że stabilna wersjazadebiutuje na przełomie lata i jesieni. Teraz, choć sam Microsoft wciąż nie ujawnił oficjalnej daty jego premiery, pojawiły się szczegółowe doniesienia o tym, na kiedy data ta została zaplanowana.Jak donosi serwis Windows Central, aktualizacja 22H2 do systemu Windows 11, znana także jako, doczeka się swojej premiery już 20 września. Oznacza to, że wielu użytkowników będzie mogło zainstalować ją na swoich urządzeniach już za miesiąc.Jak każda inna duża aktualizacja systemu Windows, aktualizacja 22H2 będzie udostępniana przez Microsoft stopniowo. 20 września możliwość jej instalacji za pośrednictwem usługizyskają tylko niektóre komputery, o najdokładniej przetestowanych konfiguracjach. W ten sposób ograniczone zostanie ryzyko wystąpienia poważnych błędów., Microsoft tłumaczył, gdy rozpoczął fazowe wdrażanie aktualizacji.Oczywiście, nie wiadomo, jak szybko tym razembędzie udostępniał najnowszą aktualizację na kolejnych urządzeniach. Nie wiadomo też, czy firma faktycznie planuje premierę Windows 11 22H2 na 20 września. Poczekamy, zobaczymy.Aktualizacja o nazwie 22H2, jak każda duża aktualizacja systemu Windows, wprowadzi do Windows 11 wiele nowych funkcji. Zmiany obejmą akie obszary systemu jak menu Start, pasek zadań, Menedżer zadań, Eksplorator plików i nie tylko.

Udoskonalona funkcja Snap Layouts w Windows 11 22H2. | Źródło: Microsoft

, które wprowadzi Windows 11 22H2, przedstawia się następująco:Choć aktualizacja 22H2 wprowadzi do Windows 11 wiele usprawnień, już teraz warto ten system zainstalować na swoim komputerze, między innymi ze względu na jego nowoczesny wygląd, ale nie tylko.Windows 11 jest udostępniany użytkownikom Windows 10 w formie bezpłatnej aktualizacji. Bardzo możliwe, że możesz już zaktualizować swój komputer z Windows 10 do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli tak jednak nie jest, na dokonanie aktualizacji pozwoli Ci asystent aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Windows Central , fot. tyt. Canva