Meta zachęca użytkowników do korzystania z Reels na Facebooku

Zapowiedziano szereg interesujących funkcji.



Meta zapowiedziała właśnie sześć funkcjonalności, które mają docelowo uatrakcyjnić proces tworzenia postów Reels na platformie Facebook. Mowa tu chociażby o usprawnieniu crosspostingu czy podarowaniu influencerom dodatkowej opcji zarobku. Użytkownicy mogą ponadto liczyć na nową naklejkę czy dodatkowe opcje analityczne. Co dokładnie zostanie wprowadzone?



Facebook Reels z licznymi nowościami

Nie da się ukryć, że ostatnimi czasy Facebook regularnie traci



Kolejnym sposobem ma być zwiększenie popularności formatu Reels, który został przyjęty niezwykle ciepło na Instagramie. Od początku 2022 roku krótkie materiały wideo można tworzyć także na Facebooku, lecz tamtejsza popularność narzędzia najwidoczniej nie jest wystarczająca. Dlatego też zdecydowano się na implementację szeregu interesujących opcji. Niedługo powinny się one pojawić u wszystkich konsumentów.



Doczekamy się przede wszystkim naklejki „Add Yours”. Pozwala ona zwiększyć interaktywność publikowanych treści – jeśli wstawimy materiał wideo/zdjęcie z np. naszymi roślinami, to będziemy mogli dodać naklejkę „pokaż swoje rośliny”. Dowolny użytkownik może w nią kliknąć i w ekspresowym tempie opublikować stosowną odpowiedź na Stories. Warto wspomnieć, że informacja o tym, od kogo użyliśmy naklejki, będzie widoczna w górnej części ekranu. Do tej pory funkcja ta była dostępna wyłącznie na Instagramie.



Poza tym wprowadzono system Stars. Mowa tu o wirtualnych przedmiotach pozwalających na nagrodzenie ulubionych twórców Facebook Reels poprzez wręczenie im gwiazdek. Dzięki temu Influencerzy mogą liczyć na dodatkowy zarobek, a co za tym idzie – większą motywację do publikowania treści właśnie na platformie od firmy Meta.



Najciekawszą nowością wydaje się natomiast ulepszony crossposting. Teraz w łatwiejszy sposób udostępnimy na Facebooku post Reels, który najpierw opublikowaliśmy na Instagramie. Meta chce dzięki temu zwiększyć zainteresowanie formatem oraz niejako jeszcze bardziej zintegrować obydwie usługi. To niewątpliwie dobra wiadomość dla twórców.



Poza tym zaimplementowane zostaną „automatycznie tworzone Facebook Reels” stanowiące kompilację wstawionych przez nas Stories. Jest to trochę pójście na łatwiznę jeśli chodzi o zwiększenie liczby wstawianych tego typu treści. Nie jest to jednak zaskoczenie – Meta od dłuższego czasu kładzie nacisk właśnie na Reels, nieco odchodząc od formatu zaczerpniętego od Snapchata.



Twórcy mogą liczyć także na nowości w obrębie Creator Studio. Dzięki temu będą oni mieli jeszcze lepszy wgląd w statystyki publikowanych Reels – mowa tu o pokazywaniu rezultatów pokroju zasięgów, liczby obejrzanych minut czy średniego czasu oglądania.



Ostatnią zapowiedzianą funkcjonalnością są nowe opcje remiksowania dla Facebook Reels. Teraz będzie można nagrać odpowiedź wideo do filmiku tak, by nasz materiał wyświetlany był po tym oryginalnym.



Wszystkie te narzędzia powinny zadebiutować u wszystkich użytkowników w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Jeśli więc korzystacie z Facebook Reels, to koniecznie sprawdzajcie regularnie ich dostępność.



Źródło: Facebook