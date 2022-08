WhatsApp w końcu będzie dobrze działał na desktopach

Pojawiła się natywna aplikacja.

WhatsApp nareszcie z natywną wersją aplikacji na desktopy

Użytkownicy WhatsApp Desktop korzystali z naszej aplikacji internetowej (WhatsApp Desktop) lub naszej aplikacji opartej na przeglądarce (WhatsApp Web). Ponieważ zawsze staramy się poprawić doświadczenie WhatsApp dla naszych użytkowników, tworzymy aplikacje natywne dla systemów operacyjnych Windows i Mac. Ich zaletami są przede wszystkim: zwiększona niezawodność i szybkość działania, optymalizacja pod kątem Twojego desktopowego systemu operacyjnego oraz możliwość otrzymywania powiadomień i wiadomości nawet wtedy, gdy Twój telefon jest w trybie offline.

WhatsApp doczekał się natywnej aplikacji desktopowej, która jest już dostępna w wersji dla urządzeń z systemem Windows. Najważniejszą zmianą jest rzecz jasna brak konieczności ciągłego połączenia z telefonem w celu wysyłania i odbierania wiadomości. Poza tym usługa ma działać o wiele szybciej i stać się o wiele bardziej responsywna. Na co dokładnie muszą przygotować się konsumenci?„Zielony” komunikator od firmy Meta często uważany był za dosyć przestarzały – przynajmniej w zakresie kilku kluczowych funkcjonalności. Używanie go na kilku urządzeniach do niedawna stanowiło istną mękę, podobnie sprawa się miała w zakresie wersji usługi na desktopy. Tutaj dochodziło do pewnego kuriozum, które skutecznie odstraszało konsumentów.Musieli oni najpierw pobrać webową wersję aplikacji, a następnie nawiązać stałe połączenie pomiędzy konkretnym smartfonem, na którym byli zalogowani do swojego konta WhatsApp. W ten sposób dochodziło do skrajnej zależności pomiędzy odsłoną desktopową a mobilną. Na szczęście nadszedł kres tej dziwnej polityki. Poinformowano właśnie oMówimy tu o natywnej usłudze, która działa (prawie) niezależnie od tej mobilnej. Ma ona być przede wszystkim szybsza i przyjemna w obsłudze. Jeśli natomiast chodzi o sam proces logowania, to jest on dosyć prosty. Należy pobrać desktopową aplikację, następnie zajrzeć do ustawień na smartfonie i wybrać opcję „Linked Devices”. Wtedy pozostaje zeskanować wyświetlony na ekranie monitora kod QR i… gotowe.Sam interfejs usługi nie uległ zbytniej przemianie – mamy raczej do czynienia z odświeżeniem. Użytkownicy i tak chyba najbardziej ucieszą się z możliwości odbierania i wysyłania treści nawet w momencie, kiedy będą. Trzeba jednak przyznać, że musieli oni czekać na to usprawnienie zdecydowanie za długo.Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie:Na ten moment pojawiła się wyłącznie aplikacja na system Windows. Odsłona na macOS zadebiutuje „wkrótce” – na razie można skorzystać wyłącznie z wersji beta.Źródło: WhatsApp