Android 13 niespodziewanie zadebiutował. Na razie na smartfonach Pixel

Jakie urządzenia są następne w kolejce?



Mam wrażenie, że Android 12 miał swoją premierę ledwie wczoraj, a tymczasem swoje stabilne wydanie oficjalnie otrzymał Android 13. Tak, właśnie się to stało. Zaskakująco wcześnie, nieprawdaż? Owe wieści dotyczą na razie jednak tylko smartfonów Pixel, czyli oficjalnych urządzeń Google. Co takiego Android 13 oferuje i kiedy pojawi się na kolejnych urządzeniach? Przekonaj się.



Android 13 – premiera

Android 13 jest testowany od niewielu więcej niż sześciu miesięcy, albowiem od lutego bieżącego roku. Jego testy wystartowały jednak na tyle wcześnie, że można było spodziewać się wcześniejszego debiutu stabilnej wersji Androida 13. Do tego debiutu w końcu doszło. Od dziś Android 12 na wybranych smartfonach Pixel może zostać zaktualizowany do Androida 13.



Google udostępniło Androida 13 na wszystkich smartfonach Pixel, które miały swoją premierę pod koniec 2019 roku lub później. Mowa o następujących modelach: